VIDEO Colet cu arme letale expediat din Spania în Bistriţa-Năsăud, printr-o firmă de curierat. Doi bărbați au fost reținuți

Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii bistriţeni, după ce au ridicat un colet din Spania în care se aflau două arme letale, inclusiv un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte, anunță IPJ Bistriţa-Năsăud.

Cei doi bărbați, de 46 și 36 de ani, din localitatea Strâmba, au fost prinși într-un flagrant organizat vineri, 21 noiembrie, pe raza localităţii Prundu Bârgăului, de oamenii legii.

„Cei doi au fost depistaţi în timp ce ridicau un colet ce ar fi fost expediat din Spania de către un bărbat de 48 de ani, prin intermediul unei firme de curierat. În interior se aflau două arme lungi letale, una cu destinaţia tir sportiv şi una cu destinaţia vânătoare, un amortizor şi un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte”, a transmis duminică IPJ Bistriţa-Năsăud.

În momentul intervenţiei, bărbatul de 36 de ani a încercat să fugă, fiind imediat interceptat şi imobilizat de către poliţişti.

„Ulterior, poliţiştii au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară, în cadrul dosarului penal întocmit cu privire la infracţiunile de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor”, au mai transmis reprezentanţii IPJ Bistriţa-Năsăud.

Cele două persoane reţinute vor fi prezentate magistraţilor cu propunere de luare a unor măsuri preventive, cercetările fiind continuate de către poliţiştii Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase.