VIDEO Cometa Tsuchinshan-ATLAS, nemaivăzută de pe vremea Omului de Neanderthal, poate fi observată cu ochiul liber „timp de 10 zile”

Cometa Tsuchinshan-ATLAS a fost vizibilă ultima dată de pe Pământ atunci când pe planeta noastră încă trăiau oamenii de Neanderthal, scrie duminică Agerpres.

Revenită în proximitatea Terrei după un ocol în jurul Soarelui, cometa va deveni din nou vizibilă pentru oamenii din întreaga emisfera nordică începând de sâmbătă seară pentru „aproximativ zece zile”, în timp ce îşi continuă călătoria începută cu milioane de ani în urmă, relatează agențiile AFP şi DPA.

C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) and the Moon rising over Brisbane. Took this timelapse on 30th September while it was still in the early morning sky. Now it should be visible just after dusk in to the west, near Venus.

Micul corp de rocă şi gheaţă a fost detectat abia în ianuarie 2023 de Observatorul Muntelui Purpuriu din China (Tsuchinshan), de la care provine prima jumătate a numelui său. Cea de-a doua jumătate provine de la telescopul din programul sud-african ATLAS, care i-a confirmat existenţa.

Vizibilă cu ochiul liber în emisfera sudică în luna septembrie, această cometă, a cărei denumire ştiinţifică oficială este C/2023 A3, a fost reperată din nou vineri seară în America de Nord, a declarat Eric Lagadec, astrofizician la Observatorul Coasta de Azur din sudul Franţei.

Spotted what only the Neandrathals could've possibly witnessed the last time this was visible to our planet: Comet A3 Tsuchinshan-ATLAS!



Între timp, „nu am putut să o observăm când se afla între Pământ şi Soare”, în apropierea căruia risca să dispară, fiind afectată în special de furtuna solară care a ajuns joi în proximitatea Terrei, provocând aurore boreale.

Atunci când cometele se apropie de steaua noastră, gheaţa din nucleul lor se topeşte şi lasă în urmă o dâră lungă de praf, ce reflectă lumina solară. Se spune atunci că o cometă pierde gaze, prin formarea unui element caracteristic, coama cometei, riscând, uneori, chiar să se dezintegreze.

Călătorie de milioane de ani

Vizibilă începând de sâmbătă în întreaga emisferă nordică, cometa Tsuchinshan-ATLAS va fi „un pic mai sus” pe cer în fiecare seară şi va putea fi observată privind spre vest „timp de aproximativ zece zile”, a precizat Eric Lagadec.

Dar „în fiecare zi va deveni mai puţin strălucitoare” pe măsură ce se îndepărtează de Soare, avertizează astrofizicianul francez.

Time-lapse video of a rare pairing of a comet and the moon an hour before sunrise on September 30. Shot on Vieques island to document the approaching comet A3 (Tsuchinshan-Atlas), which was visible in the morning sky.





Cu excepţia cazului în care anumite obstacole din calea sa ar putea să îi modifice traiectoria, cometa Tsuchinshan-ATLAS urmează o orbită care nu ar trebui să o apropie din nou de Pământ decât peste 80.000 de ani, a precizat acelaşi specialist în comete.

Bazându-se pe orbita cometei şi pe anumite programe de modelare computerizată, el a estimat că Tsuchinshan-ATLAS ar putea să provină dintr-o zonă situată la o distanţă de 400.000 de ori mai mare decât distanţa Pământ-Soare, înainte să ajungă în proximitatea planetei noastre.

Este vorba despre o călătorie care se poate număra în milioane de ani pentru această cometă, care s-a născut probabil în Norul Oort, un ansamblu ipotetic şi gigantic de planete pitice şi corpuri cereşti, situat chiar la marginea Sistemului Solar.