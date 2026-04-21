Ce urmează pentru Guvernul Bolojan după ce PSD a decis aseară să-i retragă sprijinul. Scenarii și calcule pentru următoarele zile

România a intrat oficial într-o criză politică al cărei final este neclar. Calculele din Parlament arată clar că fără PSD celelalte partide din actuala coaliție de guvernare nu au numărul de voturi necesare pentru susținerea lui Bolojan în funcția de la Palatul Victoria. Dar nici PSD nu poate trece o moțiune de cenzură împotriva Guvernului fără voturi de la alte partide.

PSD așteaptă în acest moment demisia premierului Ilie Bolojan, care a spus în repetate rânduri că nu va demisiona și a spus-o și aseară, în curtea PNL din Modrogan, după votul PSD: „Având în vedere responsabilitatea pe care o am şi o avem faţă de ţara noastră, vom continua să asigurăm guvernarea ţării noastre, în aşa fel încât să trecem cu bine peste această perioadă complicată pentru ţara noastră”.

Ilie Bolojan îi are de partea sa pe cei de la USR și UDMR, care au anunțat că miniștrii lor nu se vor retrage din Guvern și, mai mult, parlamentarii acestor partide nu vor vota o moțiune de cenzură împotriva actualului Executiv.

„Noi nu avem niciun motiv ca noi să ne retragem din Guvern”, a spus Kelemen Hunor.

„Nu ne putem întoarce la negocieri cu PSD dacă inițiază moțiune de cenzură și provoacă demiterea acestui guvern. Ce garanție am avea că PSD nu trădează din nou și din nou? Deocamdată acest guvern este încă în picioare și PSD trebuie să ne explice cum vor să guverneze România. Noi rămânem pe baricade”, a declarat luni seara și Dominic Fritz.

PSD așteaptă demisia care nu va veni

Asta înseamnă că PSD este nevoit să recurgă la pasul doi: retragerea miniștrilor social-democrați din Guvern. Surse apropiate de discuții spun că acest lucru se va întâmpla, cel mai probabil, joi, când va fi clar pentru PSD că Bolojan nu cedează.

Chiar și cu miniștrii PSD retrași, Guvernul nu devine unul minoritar, ci va continua să funcționeze ca unul cu puteri depline. Asta cel puțin 45 de zile – dacă nu intervine o moțiune de cenzură care să-l pice. După eventuala demisie a miniștrilor PSD, premierul va numi miniștri interimari, care pot rămâne în funcție cel mult 45 de zile. Nu este prevăzut însă ce se întâmplă dacă termenul de 45 de zile este depășit.

Pe cine va numi Ilie Bolojan în locul miniștrilor PSD

În presă a fost înaintată ideea că premierul Ilie Bolojan va numi în locul miniștrilor PSD persoane neimplicate politic – tehnocrați. Acest scenariu este, însă, exclus, spun surse apropiate de premier pentru HotNews.

„O eventuală schimbare cu tehnocrați se poate face doar cu votul de încredere al Parlamentului. Și asta cu condiția să nu treacă o moțiune de cenzură”, explică situația surse politice.

De altfel, și Constituția prevede că în caz „de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului”. Cu alte cuvinte, interimari vor fi numiți din rândul miniștrilor care rămân în Guvern, de la PNL, USR și UDMR.

Rolul decisiv al lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan are un rol decisiv, cel puțin procedural, atât în procesul prin care miniștrii PSD demisionează, cât și în momentul în care Ilie Bolojan va propune înlocuitori pentru aceștia.

Constituția precizează că în cazul de „vacanță a postului”, președintele „revocă și numește, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului”. Asta înseamnă că pentru a se lua act în mod oficial de demisiile social-democraților, e nevoie de decretul semnat de Nicușor Dan.

Și pentru înlocuitorii social-democraților este nevoie de semnătura lui Nicușor Dan. Miniștrii interimari se numesc de către președinte, prin decret, la propunerea premierului Ilie Bolojan.

Luni, președintele Nicușor Dan a refuzat să discute posibile scenarii după ce decizia PSD.

„Vom avea câte runde de negocieri sunt necesare pentru a găsi o soluție stabilă”, a precizat Nicușor Dan. Întrebat dacă îl susține pe Ilie Bolojan, președintele a afirmat că vrea să-și mențină rolul de „mediator” pentru că există „tensiune socială”.

Moțiunea de cenzură din partea PSD este sub semnul întrebării

În acest moment, la nivelul conducerii PSD nu este clar dacă și când ar putea depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Social-democrații nu au luat nicio decizie în acest sens pentru că așteaptă să vadă cum se vor desfășura lucrurile după anunțul retragerii sprijinului politic lui Bolojan, spun surse din partid pentru HotNews.

„Haideți să ajungem până acolo (…). Depunerea unei moțiuni de cenzură de către PSD e un fapt posibil”, a declarat, luni, la Parlament, liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir.

Moțiunea de cenzură a AUR

Unul dintre liderii AUR, Petrișor Peiu, a explicat că partidul din care face parte va depune moțiune de cenzură până pe cel târziu 13 mai. Cu toate acestea, PSD nu și-ar dori să voteze o moțiune de cenzură a AUR, pentru că social-democrații nu vor să se asocieze atât de direct cu partidul condus de George Simion, conform surselor HotNews.

Pe de altă parte, pentru PSD moțiunea de cenzură a AUR vine oricum mult prea târziu: „Cred că este foarte târziu și nu mai poate rămâne în funcțiune un guvern interimar până pe 13 mai”, a mai spus luni Daniel Zamfir.

„PSD nu poate vota o moțiune a AUR, fiindcă în momentul ăla e sfârșitul PSD definitiv și irevocabil”

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a vorbit, într-un dialog cu HotNews, despre scenariul unei moțiuni de cenzură. El spune că nu vede posibilă această variantă.

„PSD nu poate vota o moțiune a AUR, fiindcă în momentul ăla e sfârșitul PSD definitiv și irevocabil. Nu e ca și când ai vota o moțiune de cenzură din opoziție. AUR e partidul care i-a îngropat electoral și care le va pune piatra de mormânt definitivă, în momentul în care vor vota această moțiune”, a spus Muraru.

„De asemenea, nu cred că AUR va vota o moțiune PSD-istă, pentru că AUR nu vrea să fie anexa PSD, ci să fie un partid de sine stătător și să rupă cât mai mult din voturile PSD”, a completat liderul PNL.

„Dacă își retrag miniștrii și crează criza asta politică, trebuie să spună și care este alternativa lor”, spune, întrebată de HotNews despre scenariul unei moțiuni de cenzură, și lidera deputaților USR, Diana Stoica.

„Răspunderea pentru această criză este tot la PSD. Vor să dea peste cap totul. Mica fărâmâ de stabilitate care s-a creat, care ne-a ajutat și pe partea economică… Dacă PSD nu găsește în aceste câteva ore un dram de responsabilitate să nu arunce țara în aer, factura o vor plăti tot românii: vom vedea scumpiri în lanț”, consideră deputata.

Ilie Bolojan poate fi obligat de CCR să meargă în Parlament

PSD și AUR au 219 din cele 232 de voturi necesare pentru căderea Guvernului. Cu voturi de la SOS România și POT, sau chiar parlamentari neafiliați, ajung la o majoritate largă pentru trecerea unei moțiuni de cenzură. Însă dincolo de calcule este nevoie și de o înțelegere politică între aceste formațiuni politice.

Dacă PSD și AUR nu ajung la un acord și moțiunea de cenzură nu trece, atunci Ilie Bolojan poate ajunge în situația în care să fie obligat de Curtea Constituțională a României (CCR) să meargă pentru un vot de încredere în Parlament. CCR poate fi sesizat pentru a se pronunța chiar de către Parlament, mai concret de către Sorin Grindeanu, care este președintele Camerei Deputaților.

O situație asemănătoare a fost în 2019, când Viorica Dăncilă a vrut să numească miniștri interimari după ruperea coaliției PSD-ALDE. Atunci, CCR a fost sesizat de Executiv și a decis că Guvernul trebuie să meargă pentru un nou vot de încredere în Parlament, dar și că președintele e obligat să semneze decretele prin care sunt numiți miniștri interimari, după cum relata Europa Liberă.

Calculele din Parlament și un scenariu greu de realizat: Ilie Bolojan poate încerca o nouă majoritate

În acest moment, partidele aflate la guvernare (PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile naționale) au împreună 310 parlamentari, cu mult peste cele 232 de voturi de care este nevoie pentru majoritate – din totalul de 463 de parlamentari.

PSD are 129 de senatori și deputați.

Opoziția (AUR, SOS România, POT și PACE) are 131 de voturi. Acestora li s-ar putea adăuga și cei 22 de parlamentari neafiliați. Asta duce la un total de 153 de membri.

PNL, USR și UDMR, partidele care au anunțat că îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan, au în Parlament doar 164 de parlamentari din cei 232 cât este nevoie pentru majoritate. Lor li s-ar putea adăuga, într-un scenariu ideal pentru Ilie Bolojan, cei 17 deputați ai Minorităților Naționale și cei 22 de neafiliați. Asta ar duce la un total de 203 voturi, tot insuficiente pentru susținerea lui Bolojan în Parlament.

HotNews l-a întrebat pe vicepreședintele PNL Alexandru Muraru dacă va discuta Ilie Bolojan cu parlamentarii neafiliați, de exemplu, pentru a căuta susținere.

„Cu sau fără aceste discuții, eu personal nu cred că va discuta, dar cu sau fără aceste discuții, Guvernul dacă rămâne tot minoritar va fi. Adică ce majoritate să discute? Dacă e un guvern minoritar înseamnă că nu se bucură de o susținere transparentă, ci funcționează în virtutea unei inerții de majoritate parlamentară care l-a investit la un moment dat. Oricum, suntem departe de momentul acela. Logica și istoria post-decembristă ne spune că tot timpul după o asemenea perioadă lucrurile nu s-au rezolvat nici în două săptămâni, nici într-o lună, nici în două”, a declarat Muraru.

În acest moment, în Parlament voturile se împart astfel:

„Scenariul unui guvern minoritar nu a fost niciodată cel optim, că de asta am ajuns în această coaliție. PSD, până una alta, a spus că are o problemă cu Bolojan, nu cu programul de guvernare, deși îl neagă în fiecare zi”, spune din partea USR Diana Stoica.

Ce se întâmplă dacă trece o moțiune de cenzură

În cazul în care Ilie Bolojan nu trece de votul Parlamentului, el rămâne interimar, în timp ce încep negocierile pentru a forma o nouă majoritate.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat de mai multe ori că își dorește să continue guvernarea într-o formulă pro-europeană și că exclude o coaliție cu AUR.

De partea cealaltă, USR și PNL au decis la finalul lunii martie ca în cazul în care PSD va declanșa o criză politică și vor răsturna Guvernul condus de Ilie Bolojan să nu negocieze o nouă majoritate cu social-democrații.

În același timp, mulți dintre membrii PSD nu sunt de acord cu alăturarea dintre partidul condus de Sorin Grindeanu și USR. Un Guvern fără USR, format doar din PSD, PNL, UDMR și Minoritățile Naționale poate aduna 251 de voturi, cu 19 voturi mai mult decât minimul necesar de 232.