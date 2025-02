VIDEO Contraatac ucrainean de succes, anunță armata Kievului, aproape de o rută strategică

Trupele ucrainene au anunțat miercuri că au lansat cu succes un contraatac în regiunea estică Donețk, obținând controlul asupra satului Kotlyne, în apropierea unei artere-cheie de tranzit și a centrului logistic din Pokrovsk, informează AFP.

Luptele dintre forțele ruse și cele ucrainene din apropierea nodului feroviar și minier din Pokrovsk sunt unele dintre cele mai violente din timpul invaziei lansate de Kremlin în urmă cu mai bine de trei ani, pe 22 februarie 2022.

„Cucerirea acestei așezări ar fi permis ocupanților să ajungă la autostrada Pokrovsk-Dnipro, astfel încât inamicul a trimis forțe semnificative pentru a o captura”, a transmis unitatea ucraineană implicată în operațiune într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Forțele ruse au secționat autostrada M04 din estul Ucrainei, care servește drept o rută logistică militară esențială pentru realimentarea trupelor ucrainene de pe această linie de front asediată.

Observatorii militari ucraineni afirmă că forțele ruse au obținut un control aparent asupra așezării Kotlyne în ianuarie, însă Moscova nu a declarat niciodată în mod oficial că a capturat-o.

Așezarea se află la aproximativ cinci kilometri (trei mile) de autostradă. Cea de-a 25-a brigadă aeropurtată ucraineană separată Sicheslavska a susținut că a reușit să o cucerească.

