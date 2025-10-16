VIDEO Copilul fenomen al unor români din Franța a făcut senzație. La 9 ani, Luca Protopopescu a jucat simultan 12 partide

Micul șahist, numărul 1 mondial la șah la categoria sub 10 ani, s-a distrat jucând 12 partide simultan, la „Sărbătoarea șahului” din Marsilia, acolo unde este stabilită familia sa, relatează La Provence.

Fiul unor români din Franța, Luca Protopopescu a participat la a cincea ediție a evenimentului organizat în Marsilia sâmbătă, 11 octombrie, când a impresionat publicul după ce a jucat simultan 12 partide.

À seulement 9 ans, Lucas, petit prodige marseillais du club #Marseille-Echecs, a impressionné le public en jouant 12 parties d’échecs en simultané lors de l’édition d’Échecs en Fête sur la Canebière. pic.twitter.com/vC1LL0lW8F — Faisons parler Marseille (@FaisonsParler) October 11, 2025

Ziarul local La Provence amintește că Protopopescu, în vârstă de 9 ani, este una dintre cele mai mari speranțe ale șahului francez. În luna aprilie, el a devenit cel mai tânăr jucător din istoria șahului care a depășit pragul de 2200 de puncte ELO.

Membru al clubului Marseille-Échecs, Protopopescu a doborât recordul deținut anterior de britanicul Ethan Pang cu aproape 100 de zile. Spre comparație, numărul unu mondial, Magnus Carlsen, are 2839 de puncte ELO.

Luca Protopopescu a atins deja pragul ELO de „maestru” în șah

Clasamentul ELO evaluează abilitatea jucătorilor de șah. Fiecare jucător are un număr de puncte care crește sau scade după fiecare partidă. Câștigarea împotriva unui adversar mai bine clasat aduce mai multe puncte, iar pierderea în fața unui jucător mai slab face să piardă mai multe puncte. Calculul se bazează pe o formulă matematică care compară rezultatul real cu cel așteptat.

Atingerea unui rating de 2200, considerat „nivel de maestru” în șah, este o realizare majoră pentru orice jucător.

Regulile Federației Internațională de Șah stipulează că un sportiv care se clasează pe podium la un Campionat European sau Mondial și ajunge la un punctaj ELO de 2000p, primește automat titlul de Candidat Maestru. Luca este vicecampion european de tineret în 2023, la secțiunea Sub 8 ani. După titlul de Candidat Maestru, urmează cele de Maestru FIDE, Maestru Internațional și Mare Maestru. Ultimul titlu se acordă pe viață.

„Luca nu a urmărit să bată acest record. A avut două performanțe foarte bune la turnee din Franța. De acolo au venit punctele ELO și când s-au adunat… Dar nu a fost un scop în sine pentru nimeni. Ne-am bucurat foarte mult. Și noi, și el. Dar nu a fost un obiectiv”, spunea Andreea Protopopescu, mama tânărului șahist, într-un amplu interviu acordat în aprilie Golazo.ro, site-ul de sport al HotNews.

„El visează să devină Mare Maestru, dar nu știm încă să spunem dacă va face o carieră din șah. Noi o să-l susținem indiferent ce vrea să facă. Dar e prea micuț să-și pună o astfel de problemă. Sau noi să discutăm cu el. Noi am vrea să-și aleagă o meserie care să-i facă plăcere. Asta e important. El va alege, iar noi îi vom fi alături în această călătorie”, a mai spus ea.

Interviul poate fi citit integral pe Golazo.ro.