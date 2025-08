VIDEO „Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu”? Răspunsul care a marcat un moment de cotitură în istoria României

La alegerile prezidențiale din 1996, lui Ion Iliescu, deja de două ori președinte al României, i-a fost pusă o întrebare care a intrat în istoria politicii românești de după Revoluție. Ion Iliescu a murit marți, la vârsta de 95 de ani.

Spre finalul dezbaterii electorale organizate în 11 noiembrie de Antena 1 între cei doi candidați care au intrat în turul 2, Ion Iliescu și Emil Constantinescu, candidatul Convenției Democrate Române (CDR), moderatorul Octavian Andronic le-a oferit acestora ocazia să își adreseze reciproc o întrebare directă.

După ce a răspuns întrebării lui Iliescu, candidatul CDR a venit cu propria interpelare. A lăsat un moment de suspans, iar apoi a pus întrebarea scurtă:

„- Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu?”.

„- Domnule Constantinescu, eu m-am născut într-o familie de oameni evlavioși. Am fost botezat în Biserica Ortodoxă Română. Și am această calitate. Sigur, în evoluția mea intelectuală s-au produs anumite deplasări. Dar am rămas pătruns de elementele fundamentale ale credinței și ale moralei creștine. Eu sunt mai creștin și mai credincios decât mulți alții care își etalează în public această credință cu care eu cred că nu trebuie să se facă nici comerț, nici propagandă politică”.

„- Ați declarat [anterior] că sunteți liber-cugetător, asta înseamnă necredincios, deci un om fără Dumnezeu”, a insistat Emil Constantinescu.

„- Nu, asta nu înseamnă necredincios…”

„- Asta înseamnă. Orice dicționar…”, a insistat candidatul CDR la președinție.

Iliescu a spus apoi că întrebarea a fost „o manevră”

Iliescu a continuat să își susțină poziția, iar emisiunea s-a încheiat imediat după aceea. Analiștii politici au considerat că lipsa unui răspuns direct din partea sa a jucat un rol major în deznodământul alegerilor prezidențiale care au avut loc în 17 noiembrie 1996, la mai puțin de o săptămână după dezbaterea finală.

Emil Constantinescu a obținut 7.057.906 de voturi (54,41%), în timp ce Iliescu, candidatul PDSR, a luat 5.914.579 (45,59%).

Cu 4 ani înainte, Iliescu îl învingea pe Constantinescu la alegerile din 1992, cu 61,43% la 38,56% din voturile exprimate.

Ani mai târziu, Ion Iliescu avea să declare că întrebarea pusă la dezbaterea din 1996 „a fost o manevră a domnului Constantinescu, ca să exploateze această temă”. „Nu era de ținuta unei dezbateri electorale”, a comentat Iliescu, la Digi24.

Un moment de cotitură în istoria politicii din România

Pe lângă victoria lui Emil Constantinescu la prezidențialele din 1996, CDR avea să formeze guvernul într-o alianță mai largă care a inclus Partidul Democrat și UDMR. Convenția Democrată ieșise pe primul loc la alegerile parlamentare organizate în 3 noiembrie, concomitent cu turul întâi al prezidențialelor. A obținut 30,7% din voturi, în timp ce PDSR-ul lui Iliescu, urmașul Frontului Salvării Naționale format imediat după Revoluție, a terminat pe 2, cu 23,08%.

A fost pentru prima oară când în România avea loc o tranziție pașnică a puterii după căderea comunismului. Alegerile din 1996 au rămas până în prezent singurele alegeri organizate în România în care un președinte în exercițiu a fost înfrânt.

Emil Constantinescu rămâne în schimb singurul președinte român care a ales să nu candideze pentru un al doilea mandat, după eșecul guvernării CDR. Candidatul CDR la alegerile prezidențiale din 2000 a fost Mugur Isărescu, care a terminat pe locul 4, cu doar 9,54% din voturi. La alegerile legislative din acel an, CDR nu a obținut niciun mandat în parlament.

Învingători au fost, din nou, Ion Iliescu și PDSR.