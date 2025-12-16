VIDEO Cristi Danileț, mesaj direct pentru Lia Savonea după decizia CEDO. Cere trei demisii de la vârful magistraturii

Fostul judecător Cristi Danileț i-a cerut marți președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) Lia Savonea și altor doi magistrați importanți să își dea demisia din magistratură după ce CEDO i-a dat dreptate în dosarul excluderii sancționării sale din cauza unor mesaje distribuite pe Facebook. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), cel care a dispus sancționarea lui Danileț, era condus de Lia Savonea în perioada respectivă.

„Doamnă Savonea, pe data de 15 decembrie 2025, cel mai mare for de magistrați care se poate constitui la nivel european – Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, alcătuită din 17 judecători din diverse state europene – a decis că dvs, făcând parte din secția disciplinară de la CSM care a sancționat un magistrat din România, ați încălcat nu niște drepturi legale, ci chiar drepturile omului”, a scris Danileț într-un amplu mesaj publicat pe pagina sa de Facebook sub titlul „CER DEMISIA LIEI SAVONEA DIN MAGISTRATURĂ”, alături de o înregistrare video.

„Marea Cameră spune că ați greșit, iar eu vă aduc aminte că soluția dvs mi-a blocat trei ani evoluția în carieră și această soluție ați considerat-o antecendent în dosarele ulterioare pe care le-ați judecat cu privire la mine. Poate nu vă aduceți aminte, dar în acest prim dosar este vorba despre o afirmație de a mea în legătură cu politicul care acaparase sistemul de servicii secrete, de magistratură și se pregătea să preia controlul asupra armatei. Dvs. ați spus că declarația mea publică referitoare la armată aduce atingere imaginii justiției, deși martorii audiați au spus cu totul altceva”, mai scrie Danileț, care s-a pensionat din magistratură la începutul anului trecut.

Danileț pentru Savonea: „Sper să vă scrieți scrisoarea de demisie și să plecați”

„Dincolo de ceea ce cred eu, Marea Cameră a decis definitiv și cu efect de precedent judiciar în toată Europa că un judecător este liber să participe la dezbaterile publice, iar CSM nu îi poate cenzura acest drept. Doamnă Savonea,

Dvs, ca judecător, ați încălcat un drept al omului. Mi-a luat 6 ani să demonstrez că ați greșit. Acum, soluția e publică. Iar dvs trebuie să faceți ceea ce ați promis în interviurile dvs: să vă asumați responsabilitatea ca judecător dovedit că ați încălcat drepturile unui cetățean. Cred că sunteți de acord cu mine că nu puteți să continuați să mai fiți judecător în România, cu atât mai mult nu puteți continua să fiți președinte al ICCJ și reprezentant al puterii judecătorești. Modul în care ați procedat dvs în timpul judecății și în care ați motivat acea soluție nu are nicio legătură cu activitatea unui magistrat competent și asumat”, continuă fostul judecător mesajul său.

„Sper că după ce citiți această scrisoare, să vă scrieți scrisoarea de demisie și să plecați la pensie. Este singurul lucru bun pe care îl puteți face acum, după dezastrul pe care reportajul Recorder din 9 dec. 2025 spune că l-ați generat și după modul în care mi-ați nenorocit mie cariera acum 6 ani”, subliniază el.

Cristi Danileț a cerut demisia altor doi magistrați, pe care îi acuză în două mesaje separate de complicitate în dosarul ajuns pe masa judecătorilor de la CEDO.

Danileț îl învinuiește pe Victor Alistar că a susținut abuzul comis de CSM împotriva sa

„CER DEMISIA LUI ALISTAR!”, a scris Danileț într-un mesaj separat publicat marți pe pagina sa de Facebook.

„Victor Alistar este purtătorul de cuvânt al ICCJ și consilierul președintelui ICCJ, Lia Savonea. Marea Cameră a CEDO a decis că Lia Savonea mi-a încălcat dreptul fundamental la liberă exprimare, sancționându-mă contrar exigențelor Convenției Europene. Dar în cursul procedurii, Asociația Transparency International România (TI-Ro) a depus un punct de vedere favorabil Guvernului, pentru apărarea abuzului comis de Lia Savonea. Așadar, asociația condusă de Victor Alistar a sărit să apere abuzul comis de președintele consiliat de Victor Alistar pe vremea când amândoi erau încadrați la CSM”, scrie Danileț.

El amintește de faptul că el însuși a fost membru al TI-RO și chiar parte din consiliul său director, în urmă cu peste un deceniu. „M-au primit în organizație tocmai datorită participării mele la dezbateri publice privind neregulile din justiție și criticile mele frecvente la adresa corupției. Cum a fost posibil ca Ti-Ro să susțină în 2024 sancționarea mea pentru participarea la dezbateri publice exact de tipul acelora la care mergeam și înainte de a deveni membru al TI-RO, și atunci când eram membru al TI-Ro? Cum răspunde TI-Ro acum, când CEDO spune că actul apărat de ea e a fost unul abuziv?! De ce o asociație care are misiunea statutară de a sancționa abuzul în funcția publică a luat partea abuzatorului în loc să apere abuzatul?!”, și-a continuat fostul magistrat mesajul.

„Cred că rolul jucat de Alistar este evident, iar conflictul de interese în care s-a aflat el nu poate fi soluționat decât prin demisie. Dincolo de aceasta, rămâne problema de fond: mai poate Alistar să consilieze pe cineva care a încălcat drepturile omului, aflat în fruntea justiției? Un om al legii cu onoare – mă refer la avocatul Alistar – și-ar fi depus demisia încă din dimineața zilei de 15 decembrie 2025. Cum aceasta nu este, i-o solicit eu, în mod public! Iar problema e așa de mare încât nu suportă amânare și nu e pasibilă de prescripție!”, a conchis Cristi Danileț.

Fostul magistrat cere și demisia unui membru actual al CSM

În al treilea său mesaj, Danileț a amintit de rolul jucat în dosarul său de Claudiu Drăgușin, judecător și membru CSM.

„La data de 18.12.2024 el a reprezentat Guvernul României în cauza Danileț c. României – iată, mai jos, captura video doveditoare. Guvernul a pierdut cauza, constatându-se că s-a comis un abuz de către CSM. Dar Dragușin a apărat acest abuz, deși rolul său era să apere magistratul!”, subliniază Danileț.

„În felul acesta judecătorul Drăgușin a exercitat o funcție executivă în stat pentru o altă putere decât cea în care era încadrat. Mai mult, în cursul procedurii, el a sfătuit Agentul Guvernamental cum să procedeze în cauză”, continuă el. În opinia lui Danileț, Drăgușin a încălcat în felul acesta două norme legale:

Art. 123 alin. (3) din Constituția României: „Funcţia de judecător este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior”;

Art. 233 alin. (2) din Legea nr. 303/2022: „Judecătorii și procurorii nu pot să dea consultații scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanțe sau parchete decât acelea în cadrul cărora își exercită funcția, și nu pot îndeplini orice altă activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat”.

„Mai poate fi Drăgușin judecător în România? Mai poate fi el parte din instituția care apără magistrații de politic când el este sfătuitorul Guvernului? Eu zic că nu. De aceea azi, în mod public, îi solicit demisia!”, a conchis Cristi Danileț.

N.r.: Mesajele publicate de Danileț în scris pe pagina sa de Facebook diferă ușor de comentariile făcute în înregistrările video pe care le-a publicat alături de acestea.