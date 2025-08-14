VIDEO Crocodili, rechini sau lemuri. Cum arată grădinile zoo private ale liderilor de forță, de la lordul cecen al războiului la Viktor Orban

De la Budapesta la Groznîi, de la Moscova la Phenian, liderii autoritari au transformat de mult timp animalele sălbatice în accesorii politice, simboluri ale bogăției, virilității și puterii, a scris joi Politico.

Imaginile recente filmate din dronă la reședința familiei prim-ministrului ungar Viktor Orban din Hatvanpuszta, o fostă proprietate a familiei Habsburg, au stârnit controverse, dezvăluind că, pe lângă elemente de lux precum o grădină cu palmieri, o capelă și fântâni, pe proprietate se aflau și animale exotice, printre care zebre și antilope.

Scandalul a izbucnit la începutul lunii august, după ce deputatul din opoziție Ákos Hadházy a publicat imagini cu proprietatea lui Orban, unde lucrările de construcție nu au fost finalizate, imagini care contestă afirmați guvernului de la Budapesta potrivit căreia situl este doar o „majorság” (fermă) agricolă deținută de tatăl premierului.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, l-a tachinat pe Orban în legătură cu imaginile, întrebându-l dacă zebrele sunt „animale de fermă tradiționale” în Ungaria.

Liderii de forță nu își măsoară puterea doar în palate placate cu aur și organizarea de parade militare, ci și în deținerea unor creaturi exotice care se simt mai acasă în Serengeti decât în plictisitoarele câmpii europene, notează publicația de la Bruxelles, care, în lumina cazului Orban și a zebrelor sale, a analizat și alți iubitori controversați de animale din întreaga lume.

O poveste cu lemuri și un rechin

Oligarhul georgian și conducătorul de facto Bidzina Ivanișvili locuiește într-un castel neomodernist din oțel și sticlă situat pe înălțimile orașului Tbilisi, unde are propriul acvariu cu rechini. În ultimii ani, partidul său, Visul Georgian, s-a îndepărtat de UE și s-a orientat către o politică prorusă.

Cunoscut colecționar de plante și animale exotice, Ivanișvili a adunat un impresionant parc zoo personal în conacul său, care include pinguini, zebre, lemuri, un cangur și, da, un rechin. Într-un interviu din 2014, în mod modest el a descris rechinul ca fiind unul mic, de „doar un metru și jumătate”.

„Lemurii se plimbau liberi în curtea mea ca pisicile”, a adăugat el.

Cunoscător al struților, dat în vileag

Politico mai scrie că fostul „satrap” prorus al Ucrainei, Viktor Ianukovici, avea și el un zoo în conacul său, cu păuni, fazani, cerbi și urși. De asemenea, a avut odată trei canguri, dar unul a murit înghețat, unul a fugit, iar al treilea a fost eliberat în speranța că se va întoarce – ceea ce nu s-a întâmplat.

Dar struții au fost animalele care l-au transformat într-un pasionat al faunei sălbatice, conform primului său interviu important după ce a fost înlăturat de la putere în Kiev de revoluția Euromaidan din 2014. Ianukovici a declarat: „Am avut grijă de struți, ce e rău în asta?” – o frază care a declanșat instantaneu un val de meme-uri.

Acești struți au supraviețuit proprietarului lor, care a fugit în Rusia, și încă mai hoinăresc pe terenul conacului din Kiev, care este acum un parc public.

Crocodilul „câinelui de atac al lui Putin”

Se spune că lordul cecen al războiului, Ramzan Kadîrov, ține zeci de animale în numeroasele sale palate. Pisicile, câinii de vânătoare și obișnuiții cai, căprioare, urși și rațe nu ar impresiona pe nimeni din această listă.

Dar colecția sa ar merge mai departe, incluzând o fermă de carne de cămilă. Și Kadîrov — supranumit „câinele de atac al lui Putin” — deține, de asemenea, un tigru, un leu și un crocodil, potrivit Radio Europa Liberă.

Puțini oameni implicați în războiul din Ucraina sunt mai de temut decât „guralivul” Kadîrov – cel puțin când vine vorba de postările pe rețelele de socializare social media, notează Politico, adăugând ironic că liderul autoritar „poate că latră mai tare decât mușcă”.

Iaci la schimb cu soldați

Într-un gest emblematic al diplomației unui regim autoritar, Rusia a dăruit Coreei de Nord peste 70 de animale de grădină zoologică anul trecut, printre care un leu african, doi urși bruni și doi iaci.

Cadoul generos a venit la o lună după ce Phenianul a trimis trupe pentru a-l ajuta pe președintele rus Vladimir Putin în războiul său împotriva Ucrainei.

Putin, care preferă câinii mari, a vorbit marți cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un înaintea discuțiilor decisive cu SUA despre războiul Kremlinului împotriva Ucrainei. Chestiunile zoo nu păreau să figureze pe ordinea de zi a conversației cu Kim, mai notează publicația de Bruxelles.

Trump, intrigat de leoparzi

Chiar și un președinte care disprețuiește în mare măsură animalele de companie nu poate rezista unei mici diplomații cu feline mari.

În timpul vizitei sale din luna mai efectuată în Arabia Saudită, președintele american Donald Trump a primit mai mult decât promisiuni de investiții: regatul a dăruit o pereche de leoparzi arabi rari Grădinii Zoologice Naționale Smithsonian.

Cunoscut pentru indiferența sa față de animale – nu a adus niciodată un câine sau o pisică la Casa Albă și a scris odată pe Twitter cât de mult îi displac rechinii –, Trump ar fi fost intrigat de leoparzi, întrebându-l pe directorul Smithsonian despre personalitatea lor și arătând un interes deosebit pentru această specie.

„Tăcerea mieilor”, varianta Berlusconi

Dar nu toți liderii de forță preferă prădătorii.

În 2017, fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi a pozat alături de miei în cadrul unei campanii de Paște cu tematică vegetariană. „Fii ca el. A salvat cinci miei de la sacrificarea de Paște!”, îi îndemna pe telespectatori un mesaj derulat atunci pe burtierele unei televiziuni din Peninsulă.

Deși mult mai puțin feroce decât animalele asociate altor personalități din această listă, gestul a avut scopul de a crea o imagine mai blândă pentru extravagantul magnat media devenit politician, transformând simpaticele animale cu blană într-un instrument de PR politic.