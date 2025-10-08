VIDEO Cum a prezentat Andreea Esca efectele fenomenelor extreme preconizate, după ce i-a criticat pe meteorologi: „Ciclonul Barbara nu a lovit România cu forța prognozată”

„Ciclonul Barbara a atins și Capitala, însă din fericire nu cu forța preconizată”, a anunțat miercuri seară prezentatoarea Știrilor Pro TV, Andreea Esca, în relatarea informațiilor despre fenomenele meteo din București apărute în contextul codurilor roșu și portocaliu de vreme rea. Știrea a fost prezentată pe un ton neutru, după ce anterior, dimineață, cunoscuta prezentatoare a avut o reacție critică la adresa meteorologilor.

Jurnalul de la ora 19.00 difuzat de Pro TV a început cu prezentarea evenimentelor din județele Constanța și Ialomița, cele mai afectate județe de efectele vremii: inundații, viituri, vânt puternic, copaci căzuți, cabluri electrice rupte.

„Ciclonul Barbara nu a lovit România cu forța prognozată, dar a provocat probleme în mai multe localități din sudul țării. În Constanța, un drum național și unul județean au fost închise din cauza inundațiilor, apele au intrat în mai multe gospodării, iar 6 persoane au fost evacuate pentru siguranța lor. Trei oameni surprinși de viitură în mașini au fost salvați de pompieri. Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis că în ultimele ore a avut intervenții legate de ploile abundente în 73 de localități din 22 de județe și municipiul București. Iar din cauza vântului, au fost suspendate manevrele în portul Constanța”, a anunțat Esca, înaintea difuzării materialului despre județele din sudul țării afectate puternic de ploi.

Iar apoi următoarea știre s-a concentrat pe situația din București.

„Ciclonul Barbara a atins și Capitala, însă din fericire nu cu forța preconizată. Cantitatea de apă care a căzut în ultimele două zile aproape fără oprire a ajuns la 70 de litri pe metru pătrat, conform experților. Apa Nova a anunțat că sistemul de canalizare a fost tranzitat de un debit comparabil cu al Prutului, așa că în unele locuri a cedat. Oamenii au făcut peste 1.500 de sesizări, dar nu au fost situații majore care să nu poată fi rezolvate”, a spus Andreea Esca, înaintea intrării materialului video cu reportaje de la fața locului și cu intervențiile autorităților.

„Potrivit Apa Nova, în doar 20 de ore, în Capitală a căzut peste 96% din cantitatea medie de precipitații aferente lunii octombrie. În aceste condiții, în unele locuri, sistemul de canalizare a cedat. Au fost sute de solicitări de la cetățeni și autorități care au anunțat că apa a năvălit pe străzi, subsoluri și parcări. (…) Pentru București, meteorologii vorbesc despre un record în ceea ce privește cantitatea căzută în numai 6 zile: peste 110 de litri de apă pe metrul pătrat. În ultime decade, maxima absolută pentru întreaga lună octombrie a fost de 143 de litri. (…) Specialiștii”, s-a relatat în materialul video despre efectele din București ale ploilor abundente. Materialul video a cuprins inclusiv informații de la meteorologi, hidrologi și autorități, iar apoi reporterii au venit cu cele mai noi informații din după-amiaza și seara zilei de miercuri.

Dimineață, într-o postare pe Facebook, prezentatoarea TV afirmase că institutele meteorologice nu trebuie să mai dea „alerte ca pentru o țară unde nu s-a văzut apa venind din cer”, într-un mesaj în care a criticat emiterea codului roșu timp de 18 ore în București.

„Busu (Florin Busuioc, n.r.) face mișto de mine că mă îmbrac mereu inadecvat pentru vremea de afara, deoarece nu ascult ce zic ei, acolo la meteo. Păi, știți de ce? Cred că Institutele astea de măsurare au luat-o razna! Sau sunt conectate la alte țări! Nu mi-e mie rușine acum de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte, pentru ploicica asta de toamnă??? Și stiți pe cine înjură ei acum? Pe noi, jurnaliștii! Că noi le transmitem datele instituțiilor acestea, de ar trebui să știe cu vremea! Că asta e treaba noastră”, a scris Andreea Esca.

Ea a subliniat că așteaptă scuze de la institutele care au dat aceste alerte pentru a le putea transmite mai departe către oamenii care au stat în case din cauza codului roșu.

„Și treaba instituțiilor este să știe, că în România, asta e o ploicică!!!! Să nu mai dea date și alerte ca pentru o țară unde nu s-a văzut apa venind din cer. (…) Desigur, sper să nu se îndeplinească scenariile apocaliptice, și aștept scuze, de la toate INMH urile lumii! Ca să le transmitem și noi mai departe, oamenilor. Iar ziua asta de stat acasa… nu vreau să aflu cât costă economia”, a mai afirmat Esca, în finalul mesajului său.

Mare parte din țară se află sub avertizări de ploi abundente, vijelii și ninsori viscolite la munte, cel puțin până miercuri seară. Bucureștiul și alte cinci județe au fost sub cod roșu de fenomene meteo extreme până la ora 15.00. Meteorologii au decis prelungirea codului cu încă trei ore pentru anumite zone din județul Constanța, unde s-au înregistrat cele mai mari probleme din cauza ploilor torențiale.