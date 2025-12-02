VIDEO Cum evită Sorin Grindeanu să dea un răspuns clar după investigația Snoop despre apartamentele familiei Băluță: „Chestiuni care țin de sunet și lumini”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a evitat marți să ofere un răspuns clar la întrebările insistente ale jurnaliștilor pe tema apartamentelor familiei lui Daniel Bălută, edilul Sectorului 4 care este și candidatul social-democraților la Primăria Capitalei, în urma anchetei publicate de Snoop.ro.

Jurnaliștii de investigație au dezvăluit cum părinții primarului Băluță au luat opt apartamente în blocul familiei Negoiță.

Marți, la Palatul Parlamentului, pe fondul asumării răspunderii guvernului Bolojan pe proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților, Sorin Grindeanu a spus că Daniel Băluță ar trebui „să meargă pe același drum pe care a început, în care să discute despre administrație, nu despre politică, nu despre chestiuni care văd că sunt preocuparea altora”.

Întrebat de reporteri dacă Daniel Băluță ar trebui „să discute și despre case și apartamente”, liderul PSD a răspuns: „Acum nu am să cred… o secundă. Sunt chestiuni care țin de sunet și lumini, pe care ceilalți contracandidați le aruncă în acest moment”. La insistențele jurnaliștilor privind această chestiune, Grindeanu a replicat: „Am răspuns la această întrebare. Altă întrebare”.

Ulterior, la finalul declarațiilor de presă, Sorin Grindeanu s-a îndreptat spre biroul său, însoțit de reporterii care mai aveau întrebări de pus. „În legătură cu părinții domnului Băluță, totuși cum explicați că au reușit să-și cumpere opt apartamente?”, a insistat reporterul HotNews.

Sursa video: David Leonard Bularca / HotNews

Liderul PSD a intrat în birou fără să răspundă.

În declarația de avere, Daniel Băluță are trecute moștenirile soției, plus un teren și o casă donate fiicei. Averea substanțială se află însă pe numele rudelor edilului din Sectorul 4, a dezvăluit o investigație realizată de publicațiile independente Snoop și Public Record.

Mai exact, părinții pensionari ai primarului, ambii foști angajați la stat, și fratele lui Daniel Băluță au apartamente, terenuri și case cumpărate cu peste un milion de euro și proprietăți evaluate la peste 1,5 milioane euro.

De pildă, mama și tatăl edilului, pensionarii Florica, 74 ani, și Marin Băluță, 76 ani, au cumpărat în aceeași zi, pe 21 decembrie 2023, opt apartamente, dintre care un penthouse, în clădirea fostului hotel RIN, transformat acum în bloc. Grupul RIN e deținut de familia primarului PSD al Sectorului 3, Robert Negoiță.