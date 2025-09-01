VIDEO Cum explică PSD propunerea de introducere a CASS pentru ucraineni și câte persoane sunt vizate de măsură

Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru al finanțelor și al fondurilor europene, a oferit detalii despre amendamentele propuse de PSD pentru al doilea pachet de măsuri al Guvernului, luni, în cadrul unor declarații făcute la Palatul Parlamentului.

Întrebat cum explică PSD propunerea de a fi introdusă plata contribuției de sănătate (CASS) și în cazul refugiaților ucraineni, migranților și apatrizilor care se află pe teritoriul țării noastre, social-democratul a spus că i se pare „«fair» față de poporul român”.

„Este o abordare, din punctul meu de vedere, echitabilă și corectă, adică introducem CASS, sau lărgim baza de impozitare, pe toți românii care până acum erau scutiți. În pachetul 1, știți foarte bine, s-au introdus CASS și pe mame, și la pensii, și în zona de veterani de război, iar acolo avem un amendament să scoatem, și la mame, și la veteranii de război, acest CASS, dar, ce să vezi, migranții sau ucrainenii, că ei sunt cei mai, să zic așa, vizibili, că avem acest conflict la graniță, erau scutiți. Mi se pare «fair» (corect, n.r.) față de poporul român să avem o abordare echitabilă față de toată lumea”, a declarat Adrian Câciu.

Întrebat câte persoane sunt în această situație, el a spus: „La acest moment, dacă nu mă înșel, sunt în jur de 70.000 de persoane – cei care au stat pe teritoriul României sau stau pe teritoriul României – și aici începe, iarăși, la fel o structurare, pentru că unii și-au găsit de muncă și atunci automat intră sub imperiul plății contribuțiilor, dar cei care încă nu au activitate în România, atunci, pentru sumele pe care le primesc de la statul român, să se plătească acest CASS”.

PSD și USR au depus o serie de amendamente pentru proiectele din pachetul 2 de măsuri fiscale pentru care Guvernul Bolojan urmează să-și asume răspunderea, luni seară. Unul dintre principalele amendamente propuse de PSD şi în şedinţa Coaliţiei este reintroducerea impozitului de 1% pentru companiile cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane euro (IMCA). Un alt amendament este menținerea taxei pe afiliați, propusă de Guvern să înlocuiască IMCA. PSD mai propune un impozit special pentru locuințele şi mașinile cu valoare mare.