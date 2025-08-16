VIDEO Cum s-a lăudat Kremlinul că aeronava lui Putin a fost escortată de avioane americane F-35 în drumul de întoarcere spre Rusia

Kremlinul a postat sâmbătă pe Telegram un scurt clip video în care arată cum avioane de vânătoare americane au escortat avionul prezidențial al lui Vladimir Putin la plecarea sa din Alaska, după întâlnirea avută vineri cu Donald Trump.

„Avioane de vânătoare americane au escortat aeronava președintelui rus în drumul său din Alaska spre Rusia”, a scris Kremlinul pe Telegram, distribuind un videoclip filmat din avion, relatează publicația ucraineană The Kyiv Independent.

Avioanele de vânătoare americane ce apar în clipul postat de Kremlin sunt aparate supersonice stealth de tip F-35 – cele mai avansate avioane de luptă multirol ale SUA – produse de gigantul din domeniul apărării și cel aerospațial Lockheed Martin.

Iar codul „AK” de pe coada avioanelor indică faptul că acestea aparțin unor baze ale Forțelor Aeriene americane din Alaska.

Scos din izolarea internațională

Summitul din 15 august a marcat prima vizită a lui Vladimir Putin în Statele Unite din 2015 și a pus capăt, totodată, izolării sale internaționale impuse după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022. În timpul vizitei, Putin a fost întâmpinat cu covorul roșu, o primire celebrată ulterior de înalții oficiali ruși pe rețelele sociale. De altfel, Putin a părut vizibil binedispus în timpul acestei deplasări în SUA, remarcă The Kyiv Independent.

Dar întâlnirea dintre Trump și Putin nu a dus la niciun acord care să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina. În schimb, principalul rezultat a fost considerat pe scară largă ca fiind ieșirea Moscovei din izolarea internațională – o victorie semnificativă pentru Putin atât pe plan intern, cât și extern.