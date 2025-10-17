VIDEO. Cum se vede de sus „gaura” din blocul care a explodat în Rahova 

Filmări de pe un bloc alăturat arată dimensiunea distrugerii.

Vineri, în urma unei explozii cu o sursă încă necunoscută, două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri din sectorul 5 al Capitalei s-au prăbușit.

De asemenea, geamurile unui liceu din apropiere au fost sparte de suflul exploziei violente.

În școală, au fost doar răni ușoare, dar în bloc au murit trei oameni și 13 răniți au fost transportați la 6 spitale din București, potrivit declarațiilor oficiale ale autorităților.

Filmări realizate de pe un bloc din apropiere, arată mai clar cum explozia „a decupat” o zonă din bloc, ca o „mușcătură” de proporții. Raed Arafat, șeful DSU, a spus că există risc de prăbușire a întregului bloc și a avertizat locatarii să nu reintre.

Primăria Bucureștiului, prin vocea primarului interimar, a declarat vineri, la fața locului exploziei din Sectorul 5, că va convoca de urgență o ședință a consiliului General la ora 14:00 pentru aprobarea proiectului privind acordarea unui ajutor financiar persoanelor/familiilor din imobilul situat în Calea Rahovei nr. 317, Sector 5, ale căror locuințe au devenit inutilizabile. El a dat asigurări că nimeni dintre cei afectați nu va rămâne fără o soluție de adăpost în aceste zile.

Derularea evenimentelor, LIVE pe HotNews.