VIDEO De 1 Decembrie, Ilie Bolojan vorbește despre„o formă reală de patriotism”: „Datoria de român și datoria de cetățean merg mână în mână”

În mesajul de 1 Decembrie, premierul Ilie Bolojan explică ce înțelege printr-o „o formă reală de patriotism”, legând-o de responsabilitatea individuală și de funcționarea corectă a instituțiilor. El afirmă că „datoria de român și datoria de cetățean merg mână în mână” și că asumarea lor poate pune România pe un drum mai bun.

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj public de Ziua Națională a României, în care îi încurajează pe români să privească cu încredere spre viitor: „Românii pot și România poate să treacă peste greutăți, să urce mai sus, să construiască un viitor mai bun”.

El a vorbit și despre semnificația istorică a momentului 1 Decembrie 1918: „Marea Unire din 1918 este, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre naționale. E temelia României de azi, e amintirea marilor sacrificii din Primul Război Mondial și e o lecție permanentă de solidaritate românească”.

Bolojan a subliniat că Ziua Națională este un îndemn la încredere și la asumarea responsabilității civice: „1 Decembrie ne îndeamnă să avem încredere în România și în noi înșine (…) Unirea din 1918 ne-a dat dreptul de a fi o națiune întreagă, dar și datoria de a munci pentru bunăstarea națională. Datoria de român și datoria de cetățean merg mână în mână, iar atunci când ne facem această dublă datorie, România merge înainte.”

Bolojan a descris ce înseamnă pentru el „o formă reală de patriotism”

În mesajul său, premierul a explicat și ce reprezintă, în viziunea lui, „o formă reală de patriotism”: „Fiecare serviciu public care funcționează mai eficient, fiecare lucrare bine făcută, fiecare produs de calitate și fiecare investiție de succes, publică sau privată.”

El și-a încheiat mesajul cu mulțumiti pentru românii din țară și din diaspora: „Vă mulțumesc tuturor celor care, prin muncă și decență, faceți o Românie mai bună. La mulți ani, România! La mulți ani, români, din țară și din diaspora!”.