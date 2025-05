VIDEO Denzel Washington, moment tensionat pe covorul roșu de la Cannes: „Oprește-te!”

Denzel Washington a avut un schimb aprins de replici cu un fotograf insistent pe covorul roșu al Festivalului Internațional de Film de la Cannes, înainte de proiecția lungmetrajului „Highest 2 Lowest” regizat de Spike Lee, relatează revista Variety.

Un videoclip filmat în timp ce actorii pășeau marți pe covorul roșu l-a surprinde pe dublul câștigător al premiului Oscar arătând cu degetul spre un fotograf și strigându-i în mod repetat „Oprește-te!” („stop”).

Pe măsură ce Washington se apropie de el, fotograful pare că încearcă să ia în glumă confruntarea și își pune mâinile în jurul brațului actorului. Washington se trage înapoi și îi spune din nou fotografului să se oprească.

Revista Variety notează că fotografii acreditați la Cannes sunt cunoscuți pentru comportamentul lor gălăgios, în încercarea de a atrage atenția vedetelor.

Surpriză majoră pentru Denzel Washington la festivalul de la Cannes

Seara lui Washington, în vârstă de 70 de ani, a luat o turnură pozitivă odată cu începerea proiecției filmului Highest 2 Lowest. Actorul veteran joacă rolul principal în acest film, a cincea sa colaborare cu Lee, și a revenit la Cannes pentru prima dată din 1993, când a fost prezent cu Much Ado About Nothing.

Washington a avut parte și de o surpriză majoră: a primit un Palme d’Or onorific, înmânat de Spike Lee înainte de începerea proiecției. Palme D’or este cel mai prestigios premiu înmânat la festivalul de la Cannes.

Dacă organizatorii au anunțat înainte de începerea festivalului că Robert De Niro va primi anul acesta un Palme D’or onorific pentru întreaga carieră, premiul pentru Washington a fost ținut secret.

Directorul festivalului de la Cannes, Thierry Frémaux, a prezentat, de asemenea, un montaj cu filmele lui Washington, printre care Malcolm X și Mo’ Better Blues, ambele regizate de Lee – precum și rolurile sale premiate cu Oscar din Glory și Training Day.

Noul film al lui Washington, ovaționat timp de peste 5 minute

Highest 2 Lowest a avut parte de o reacție puternică la Cannes. Filmul a fost aplaudat în picioare timp de 5 minute și jumătate și a fost lăudat de criticul Variety, Peter Debruge, care a scris în recenzia sa: „Este un film al cărui act trei, senzațional, justifică pe deplin ceea ce la început putea părea o actualizare inutilă”.

Regizat de Spike Lee, Highest 2 Lowest este un „remake” în limba engleză al filmului japonez din 1963 High and Low, regizat de legenda cinematografiei japoneze Akira Kurosawa. Povestea noului film se desfășoară în New York-ul contemporan, iar Washington joacă rolul unui mogul din industria muzicală prins într-un complot dramatic cu o răscumpărare pe viață și pe moarte.

Highest 2 Lowest va avea premiera în cinematografele din SUA în data de 22 august și urmează să fie lansat în streaming pe AppleTV+ la începutul lunii septembrie.

Cum este de multe ori cazul în cazul lungmetrajelor prezentate în premieră la marile festivaluri internaționale de film cu luni înainte de lansarea în cinematografele nord-americane, Highest 2 Lowest nu are deocamdată o dată de lansare anunțată și pentru România, însă aceasta va fi probabil apropiată de premiera de pe piața internă a Hollywood-ului.