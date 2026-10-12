VIDEO Deschidere pe Autostrada Bucureștiului: A fost eliminat ultimul blocaj în calea primei mari inaugurări de pe A0 din acest an

Circulația pe pasajul prin care DN3 supratraversează autostrada de centură A0 a Capitalei, în zona Pantelimon, a fost deschisă luni. Lucrările la acest pasaj au reprezentat ultimul „hop” înaintea deschiderii circulației pe tronsonul 3 din A0 Nord, prima și singura autostradă construită în România de o companie din China.

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„Tocmai am dat în trafic pasajul DN3 peste A0 eliminând astfel „bariera” în finalizarea lucrărilor la corpul principal al A0 în zona intersecției dintre cele două drumuri. Deocamdată se circulă pe două benzi de circulație urmând ca în câteva zile să se finalizeze montarea rosturilor de dilatare și a parapetului de siguranță pe celelalte două benzi”, a anunțat luni dimineață secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Ionel Scrioșteanu.

El mai spune că, odată cu finalizarea ultimelor lucrări, darea în trafic a Tronsonului 3 din A0 Nord va avea loc „săptămâna viitoare, în jurul datei de 20 Octombrie”.

De lotul chinezilor depinde deschiderea tronsonului „muzeu” de pe A0 Nord

„Se va putea, astfel, circula de la Constanța și Craiova până la Bacău doar pe autostradă”, spune Scrioșteanu. Oficialul se referă la faptul că, pe lângă cei 8,6 km de pe Lotul 3, se va deschide și tronsonul vecin, ciotul de 4,47 km dintre Cernica (A2) și Pantelimon.

Tronsonul 4 este unul „muzeu” din luna iunie, adică a fost finalizat, dar nu a putut fi deschis pentru că nu are o descărcare de trafic la capătul cu DN3, unde se continuă direct cu lotul chinezilor.

A0 Nord – Lot 3 (DN2/Afumați – DN3/Cernica)

Lungime : 8,6 km, 1 nod rutier cu DN2

: 8,6 km, 1 nod rutier cu DN2 Constructor : CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation)

: CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation) Valoare : 397.996.117,63 lei fără TVA

: 397.996.117,63 lei fără TVA Început : Contractat în 16 martie 2023 / Proiectare începută în mai 2023 / Autorizație de construire integrală în august 2024

: Contractat în 16 martie 2023 / Proiectare începută în mai 2023 / Autorizație de construire integrală în august 2024 Termen : 12 luni proiectare + 18 luni execuție (februarie 2026)

: 12 luni proiectare + 18 luni execuție (februarie 2026) Stadiu fizic (octombrie 2026): 98%

(octombrie 2026): 98% Finalizare posibilă: Final de octombrie 2026

HARTĂ – Autostrada de Centură a Capitalei A0 în octombrie 2026 (verde – deschis circulației / roșu – în lucru sau nedeschis traficului) / Sursa: HotNews.ro

A0, lucrări rămase doar pe sectorul nordic

Autostrada de centură a Capitalei A0 are o lungime de circa 100 de km și reprezintă o nouă șosea de mare viteză, construită de la zero, care dublează actuala șosea de centură și ocolește pe la nord și sud Bucureștiul.

După inaugurarea din luna iunie 2025 a ultimului lot de pe A0 Sud, deschidere de circulație care în sfârșit permite ocolirea Capitalei de la est la vest doar pe autostradă, atenția s-a mutat pe sectorul nordic.

Cei aproape 50 km de pe A0 Nord sunt împărțiți pe patru loturi – lotul 2 de 19 km a fost finalizat încă din 2023, iar celelalte trei sunt în diverse stadii de implementare, toate având termene și șanse de deschidere în 2026.

Lotul 1 (18 km), care să unească A0 de la DN1 zona Corbeanca până la continuarea spre A1, este construit de o asociere de constructori italieni și români Impresa Pizzarotti – Retter.

Lotul 3(Afumați – Pantelimon), în lungime de 8,6 km, este prima și singura autostradă din țară realizată de chinezi.

Lotul 4 (4,47 km), între Cernica și Pantelimon, a fost construit de UMB și finalizat în iunie-iulie 2026. Circulația va fi deschisă, însă, odată cu inaugurarea de pe Lotul 3 pentru că în zona Pantelimon nu există un nod rutier proiectat la intersecția cu DN3 unde se conectează cele două tronsoane din A0.