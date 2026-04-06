VIDEO DIICOT a trimis în judecată sabotorii ucraineni care au vrut să incendieze o companie de curierat

Momentul când cei doi ucraineni care intenţionau să incendieze un sediu din București sunt arestați

Cei doi ucraineni cu vârstele de 23 şi 24 de ani, care anul trecut au intenţionat să incendieze un sediu al companiei de curierat Nova Post din Bucureşti, au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv de către procurorii DIICOT pentru tentativă de diversiune şi, respectiv, complicitate la tentativă de diversiune. Operaţiunea de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă în octombrie 2025 pe teritorul României a fost dejucată de Serviciul Român de Informaţii, informează News.ro.

Prin rechizitoriul din 2 aprilie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a celor doi cetăţeni ucraineni,.

Probele administrate au evidenţiat că la data 14 octombrie 2025 inculpaţii au pătruns pe teritoriul României, cu scopul de a plasa două colete care conţineau dispozitive incendiare confecţionate artizanal şi pe care, în ziua următoare, le-au depus la sediul unei societăţi de curierat internaţional.

Cercetările au arătat că a existat un risc real de distrugere, prin incendiere, a locaţiei respective, ce ar fi pus în pericol securitatea naţională, în contextul în care sediul respectiv se află la parterul unei bloc de locuinţe cu şapte etaje, situat într-o zonă centrală şi aglomerată a Capitalei.

În situaţia producerii incendiului, acesta se putea propaga cu uşurinţă la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieţii unui număr foarte mare de persoane, precum şi asupra imobilelor şi bunurilor situate în zonă, precizează sursa citată.

„Un sentiment general de insecuritate”

Potrivit DIICOT, dacă ar fi fost finalizată, fapta ar fi fost de natură să creeze „diversiune” şi ar fi generat în societate un puternic sentiment general de insecuritate, nelinişte, că astfel de acţiuni ar fi posibile oricând, dar şi de neîncredere a populaţiei în capacitatea autorităţilor publice de a asigura protecţia cetăţenilor.

„Cu sprijinul specialiştilor pirotehnişti din cadrul Serviciului Român de Informaţii, dispozitivele au fost dezamorsate”, precizează DIICOT.

Prin ordonanţa procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală a fost dispusă efectuarea unei constatări cu privire la substanţele şi materialele identificate în cele două colete, specialiştii din cadrul Serviciul Român de Informaţii stabilind că cele două colete au conţinut elemente specifice unor dispozitive explozive sau incendiare improvizate, realizate artizanal, dar extrem de elaborat şi atent executat în ansamblu, cu scopul posibil de a incendia şi detona coletul de la distanţă.

În urma testării funcţionalităţii dispozitivului incendiar improvizat, în cadrul experimentului judiciar, s-a confirmat funcţionalitatea acestuia, arătând că acesta ar fi putut produce un incendiu semnificativ, cu pagube materiale însemnate.

Prin acelaşi rechizitoriu s-a cerut instanţei menţinerea măsurii arestului preventiv faţă de inculpaţi. Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Curţii de Apel Bucureşti.

Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, declara anul trecut că România continuă să rămână ţinta agresiunilor Federaţiei Ruse, scopul principal fiind acela de a se diminua ajutorul acordat Ucrainei. În acţiunea dejucată de autorităţile române a fost vizată cea mai mare firmă de curierat ucraineană, care asigură legătura dintre cei plecaţi din Ucraina şi cei rămaşi în ţara aflată în război.

Agenţia Reuters relata, la vremea respectivă, citând autorităţile de la Varşovia, că Polonia şi România au reţinut opt persoane suspectate de planificarea unui sabotaj în numele Rusiei, trei arestări fiind legate de un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către Ucraina.