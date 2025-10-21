Cine deține compania Nova Post din București, vizată de operațiunea cu colete incendiare a Rusiei

Sediul Nova Post se află pe Bulevardul Unirii din București Foto: Google Maps

Potrivit SRI, doi cetățeni ucraineni, „aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse”, vizau distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei Nova Post din București.

Serviciul Român de Informații a informat marți într-un comunicat de presă, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, „precum și cu servicii partenere externe”, a prevenit comiterea „unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național”, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, „aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse”.

Potrivit SRI, scopul acestora a fost distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.

Informarea SRI are loc în contextul în care România și Polonia au reținut opt persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la Varșovia. Trei dintre arestări aveau legătură cu un presupus nou plan de trimitere de colete explozive – de data aceasta către Ucraina, a transmis marți agenția Reuters.

SRI afirmă că în intervalul 14-15 octombrie 2025 a identificat și monitorizat doi cetățeni ucraineni care:

au accesat teritoriul național dinspre Polonia spre București;

au depus la sediul NOVA POST din București două colete care conțineau dispozitive incendiare cu inițiere de la distanță, confecționate artizanal, disimulate în căști audio și piese auto, respectiv componente de monitorizare a locației prin GPS.

Ce este Nova Post SRL

Nova Post este o companie care oferă servicii de curierat între țările UE și Ucraina, potrivit descrierii de pe site-ul său oficial. Compania are reprezentanțe în 13 țări europene. În București, sediul său se află pe B-dul. Unirii, 47A. Are însă puncte de ridicare în mai multe locuri din Capitală.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, compania Nova Poshta Global SRL este deținută de firma New Post LLC din Ucraina, care deține 100% din acțiuni, a fost înființată în 2022.

În 2024 a avut o cifră de afaceri de 455.000 de euro și o pierdere de 445.000 de euro. Compania are 7 angajați și nu are datorii la ANAF.

Reprezentantul legal al New Post LLC este Oleksandr Bulba, iar administratora firmei din România este Vladyslava Dubravina.