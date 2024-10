VIDEO Docherii greci au blocat un transport de muniție pentru Israel: „Criminalilor, ieșiți din port!”

Zeci de membri ai unui sindicat al docherilor greci au blocat încărcarea unui container cu muniţie destinat Israelului în semn de protest faţă de războiul din Gaza, au declarat vineri pentru Reuters oficiali ai pazei de coastă şi ai sindicatului, transmite News.ro.

Containerul, care a sosit joi în portul Pireus din Grecia, conţinea 21 de tone de muniţie, a declarat unul dintre sindicalişti pentru Reuters, sub rezerva anonimatului. Marfa a fost transportată cu camionul din Macedonia de Nord şi urma să fie încărcată la bordul unei nave sub pavilionul Insulelor Marshall, cu destinaţia Israel.

Înainte de incident, sindicatul docherilor le-a cerut lucrătorilor să protesteze şi să blocheze transportul de arme şi muniţii care ar urma să fie utilizate în războiul din Gaza.

„Este timpul să strigăm tare că nu vom permite ca portul Pireu să devină o trambulină de război”, se arată în declaraţia lor, postată pe Facebook. „Luptăm pentru pace. Nu participării Greciei la război!”, spun sindicaliştii.

Imaginile încărcate ulterior pe aceeaşi pagină de Facebook arătau oameni cu torţe şi un camion pe care fusese scris cu spray: „Criminalilor, ieşiţi din port”.

Dock workers of the COSCO union in Pireus, Greece block munitions shipment to Israel pic.twitter.com/LmD34eSC1A