VIDEO Doi adolescenți din Rusia, arestați pentru că au incendiat un elicopter MI-8: „Ne-a recrutat cu 20.000 de dolari”

Doi adolescenți ruși au fost arestați la Omsk, Siberia, după ce au incendiat un elicopter militar rus, a anunțat marți un tribunal local. Cei doi ai fost recrutați online de o persoană necunoscută care le-a oferit 20.000 de dolari, relatează AFP.

Adolescenții, în vârstă de 16 ani, au fost reținuți și plasați în detenție pentru două luni de un tribunal din Omsk, după ce au fost acuzați de comiterea „unui act terorist”.

Recrutați online, cei doi elevi au intrat sâmbătă într-o bază militară și au aruncat un cocktail Molotov într-un elicopter MI-8, potrivit canalului Telegram „Voienni osvedomitel” („informator militar”), apropiat autorităților.

Two 16-year-old Russian boys, Roma and Anton, set fire to a Mi-8 helicopter at an airbase in Omsk, Russia, using a bottle of Molotov cocktail.



They were detained and now face up to 20 years in prison.



