VIDEO Donald Trump, furios pe o jurnalistă CNN: „E una dintre cele mai proaste reportere. E o pierdere de timp să-i iau întrebarea”

Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, vorbește în timpul unei mese rotunde pe tema „Antifa”, organizată la Casa Albă. Foto: Francis Chung / POOL prin CNP / INSTARimages.com – INSTAR Images / Profimedia

Președintele american Donald Trump a criticat dur o jurnalistă CNN, pe care a numit-o una dintre „cele mai proaste reportere pe care le veți vedea vreodată”, a refuzat să îi răspundă la întrebare și a descris postul de televiziune drept „jalnic”.

Președintele a invitat-o pe Kristen Holmes, corespondent-șef al Casei Albe pentru CNN, să pună o întrebare în timpul unei mese rotunde dedicate subiectului „Antifa”, organizată miercuri la Casa Albă, notează Daily Mail. Deși întrebarea ei abia se auzea din cauza discuțiilor din sală, jurnalista părea să facă referire la o posibilă înțelegere de încetare a focului între Israel și Hamas, moment în care Trump a întrerupt-o.

„Apropo, asta e CNN care vorbește”, le-a spus Trump celor prezenți.

„Ca să știți, e una dintre cele mai proaste reportere pe care le veți vedea vreodată. Nici măcar nu vreau să-i iau întrebarea. E o pierdere de timp”, a continuat el, înainte de a trece la un alt jurnalist.

Replica dură este cea mai recentă dintr-o serie de atacuri la adresa reporterilor din presa liberală, de când Trump a revenit la putere.

Jurnaliștii CNN, ABC și NBC s-au obișnuit deja să fie ținta ironiilor în conferințele de presă, în timp ce Trump își continuă războiul cu publicațiile „woke” pe care le acuză că l-au defăimat și împotriva cărora a intentat procese de milioane de dolari.

Trump a adăugat că CNN „moare ca un câine” și a descris postul de televiziune drept „jalnic”, potrivit SkyNews Australia.

Președintele a continuat spunând că ar putea lua pe oricine de pe străzile Washingtonului și acea persoană ar face o treabă mai bună.

Trump a discutat cu jurnaliști și influenceri despre Antifa – o mișcare de stânga antifascistă pe care administrația sa a desemnat-o recent drept organizație teroristă.

În timpul întâlnirii, președintele a fost însă întrerupt de secretarul de stat Marco Rubio, care i-a înmânat un bilet urgent legat de negocierile de pace dintre Hamas și Israel.

„Tocmai am primit un bilet de la secretarul de stat, care spune că suntem foarte aproape de un acord în Orientul Mijlociu și că vor avea nevoie de mine destul de repede”, le-a spus Trump jurnaliștilor prezenți la masa rotundă de miercuri.

Biletul, scris în grabă, a fost surprins de camerele foto. Pe el scria: „Foarte aproape” și „Avem nevoie să aprobați în curând o postare pe Truth Social, astfel încât să puteți anunța primul acordul”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat ulterior că Trump „ia în considerare o deplasare în Orientul Mijlociu” încă de vineri.

Ulterior, Trump a aprobat postarea pe Truth Social: „Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au semnat prima fază a planului nostru de pace.”