VIDEO Donald Trump, în fața liderilor mondiali: „Giorgia Meloni e tânără și frumoasă”. Președintele SUA spune că își „asumă riscul” de a fi acuzat de sexism

Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, președintele SUA, Donald Trump, premierul Italiei, Giorgia Meloni, premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, și premierul britanic Sir Keir Starmer, la Summitul pentru Pace de la Sharm el-Sheikh, Egipt. Foto: Suzanne Plunkett / PA Images / Profimedia

Președintele american Donald Trump a ales luni să comenteze aspectul fizic al premierului italian Giorgia Meloni, singura femeie de pe scena summitului privind Gaza din Egipt, spunând despre ea că „este tânără și frumoasă”, relatează France24, care citează AFP.

Bărbat de 79 de ani, aflat la al treilea mariaj, Trump a recunoscut că riscă să fie acuzat de sexism prin comentariile făcute la adresa liderului de extremă dreapta Giorgia Meloni, care se afla în spatele lui pe podium.

„Nu am voie să spun asta, pentru că, de obicei, îți închei cariera politică dacă o faci – dar este o femeie tânără și frumoasă”, a spus Trump, în mijlocul unui discurs despre eforturile sale de pace pentru Orientul Mijlociu.

„Dacă folosești cuvântul «frumoasă» în Statele Unite când vorbești despre o femeie, ți-ai încheiat cariera politică — dar îmi asum riscul”, a continuat Trump.

Întorcându-se spre Meloni, în vârstă de 48 de ani, el a întrebat: „Nu te deranjează să ți se spună că ești frumoasă, nu? Pentru că ești.”

Reacția imediată a lui Meloni nu a putut fi observată, deoarece Trump se afla între ea și camerele de filmare.

Trump a continuat, numind-o pe Meloni — aliat ideologic al său pe teme de imigrație și cultură — „incredibilă”.

„Și este foarte respectată în Italia. E o politiciană de mare succes”, a adăugat el.

Meloni doesn't exactly looked thrilled as Trump calls her "beautiful" pic.twitter.com/qfE3ooKN2I — Aaron Rupar (@atrupar) October 13, 2025

Meloni a fost singura femeie dintre cei aproximativ 30 de lideri adunați pe scenă în spatele lui Trump la summit, unde a fost semnată o declarație prin care se angajează să susțină eforturile pentru pace în Gaza.

Trump a mai fost criticat în trecut pentru remarci sexiste.

În septembrie, o instanță de apel din SUA a menținut decizia unui juriu prin care Trump a fost obligat să plătească 83,3 milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll, pe care a fost găsit vinovat că a agresat-o sexual și apoi a defăimat-o.

Tot în marja summitului de pace desfășurat în Egipt, președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a promis șefei guvernului de la Roma că va găsi o modalitate pentru a o convinge să renunțe la fumat.

„Arăți grozav. Dar trebuie să te fac să renunți la fumat”, i-a spus Erdogan lui Meloni, potrivit imaginilor publicate de cotidianul italian Il Foglio și de alte publicații.