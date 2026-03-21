VIDEO Donald Trump, mesaj de „susținere deplină” pentru Viktor Orban, „un lider puternic” al unei „țări grozave”: „Sper să câștige în stil mare”

Președintele SUA, Donald Trump, îl salută pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, înaintea întâlnirii lor, la Casa Albă din Washington, pe 7 noiembrie 2025. FOTO: Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele american Donald Trump a transmis un nou mesaj de susținere pentru șeful guvernului de la Budapesta, sâmbătă, în perspectiva alegerilor parlamentare care vor avea loc în Ungaria în 12 aprilie.

„Are susținerea mea deplină și totală”, a declarat Trump, într-un mesaj video publicat de contul de X al premierului ungar, care i-a mulțumit președintelui american pentru susținere.

„Prim-ministrul a fost un lider puternic, care a arătat întregii lumi ce este posibil când îți aperi frontierele, cultura, moștenirea, suveranitatea și valorile. Este un tip fantastic și este așa o onoare să îl susțin. L-am susținut data trecută, a câștigat și a făcut o treabă fantastică pentru țara lui, în special la frontiere”, a continuat Trump.

„Sper să câștige și sper să câștige în stil mare. În ciuda tuturor atacurilor, trebuie să înțelegeți, continuă să câștige, ceva ce împărtășim cu toții, vrem să câștigăm, dar vrem să câștigăm corect, echitabil, dar decisiv”, a mai spus liderul Statelor Unite.

Reuters a scris în această săptămână că Viktor Orban și partidul său, Fidesz, se află în majoritatea sondajelor în spatele lui Peter Magyar, un fost apropiat al guvernului, devenit între timp principalul opozant, și al formațiunii sale, Tisza.

În februarie, șeful diplomației americane, Marco Rubio, a fost la Budapesta și și-a exprimat public susținerea pentru actualul premier ungar. Vineri, ministrul ungar al afacerilor externe a spus că și vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, urmează să efectueze o vizită în țară.

Strategia propusă de spionajul rusesc înaintea alegerilor din Ungaria

În contextul testului electoral care îl așteaptă pe liderul ungar, The Washington Post a scris sâmbătă că ofițeri ai serviciului rusesc de informații externe, SVR, au propus o modalitate de a „modifica fundamental întreaga paradigmă a campaniei electorale” din Ungaria, prin „înscenarea unei tentative de asasinat asupra lui Viktor Orban”.

Materialul are la bază un raport SVR despre care publicația americană susține că a fost obținut și autentificat de un serviciu european de informații.

În raportul consultat de The Post, ofițerii serviciului rusesc de spionaj vorbesc inclusiv despre nemulțumirea care există în rândul cetățenilor ungari față de situația din țară.

„Majoritatea (52,3%) este nemulțumită de starea de fapt din țară”, au scris ofițerii ruși. „Nemulțumirea predomină nu numai în orașe, ci și în zonele rurale (50,8%), unde, în mod tradițional, poziția partidului de guvernământ Fidesz este puternică”, mai menționează raportul SVR.