VIDEO Dronă, prăbușită pe plaja din Tuzla, la câteva zile după un caz similar în Mamaia

Drona a fost găsită de către un grup de tineri care se plimbau pe plaja din Tuzla. Ei au alertat autoritățile prin 112, iar polițiștii de frontieră sosiți la fața locului au confirmat că sunt resturile unui dispozitiv de tip dronă, potrivit news.ro.

„În ziua de 12 februarie 2026, în urma unui apel 112, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat pe plaja din zona localităţii Tuzla resturi metalice, ce par a aparţine unui aparat de zbor fără pilot, fără inscripţii vizibile”, au transmis reprezentanţii Gărzii de Coastă.

Potrivit publicației locale Ziua de Constanța, un echipaj de poliție și un grup pirotehnic și-au făcut apariția în locul unde drona s-a prăbușit, urmând a efectua cercetări. Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

„Am aflat de la colegii din presă. Drona se află pe plaja din Tuzla. Trei tineri care se plimbau cu bicicletele pe malul marii au anunțat. Nu știu dacă este un pericol, deși așa pare. Autoritățile au plecat din zonă, la o distanță sigură. Acum 2 sau 3 ani a mai fost o mină care a ajuns până la Costinești”, a declarat primarul Dumitru Jeanu, pentru Ziua de Constanța. Cazul de la Mamaia Luni seară, ministrul Apărării a anunțat că resturile unei drone au fost găsite în Mamaia. MApN preciza că pe plaja din zona Hotelului Victoria a fost semnalată prin apel la 112 existența unor fragmente de dronă. „Echipe specializate ale instituțiilor din domeniul securității și apărării naționale au intervenit conform procedurii și au ridicat elementele de dronă. În acest caz, specialiștii MApN nu au fost solicitați să intervină, procedura fiind una obișnuită, aplicată și în alte situații similare”, a precizat instituția.

Miercuri, MApN a revenit și a precizat că resturile de dronă care au apărut pe plaja din Mamaia pot proveni de la o țintă aeriană care a fost distrusă la un exercițiu militar desfășurat recent la poligonul Capu Midia.