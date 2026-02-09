Resturi de dronă, descoperite pe plaja din Mamaia. SRI și Ministerul Apărării încearcă să recupereze date despre traseu, anunță Radu Miruță

Resturi metalice care par să aparţină unei drone au fost găsite pe plaja din staţiunea Mamaia, fiind aduse de apă, a anunţat luni seară ministrul Apărării, Radu Miruţă, potrivit News.ro. Acesta a precizat că specialiştii urmează să stabilească dacă pot fi recuperate date care să indice traseul aparatului de zbor şi circumstanţele în care acesta a ajuns în mare.

Conform ministrului, fragmentele au fost identificate în zona hotelului Victoria din Mamaia, iar echipe din cadrul Ministerului Apărării şi al Serviciului Român de Informaţii urmează să recupereze componentele relevante pentru expertiză.

„De la Serviciul Român de Informaţii, de la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Apărării trebuie să ajungă nişte oameni care să recupereze bucăţile care pot conta într-o astfel de expertiză”, a afirmat Radu Miruţă, luni seară, la Antena 3.

Ministrul a spus că aşteaptă să vadă ce părţi din componenta electronică a dronei pot fi recuperate, „pentru a vedea ce anume poate fi recuperat din fostul traseu al acestei drone”.

„De multe ori, pe zonele electronice care mai rămân pe drone se poate descompune traseul acestor drone, când au fost lansate, pe ce traiectorie au zburat, când au fost doborâte, au picat singure că au rămas fără combustibil, au fost lovite în zona apelor internaţionale”, a explicat Miruţă, citat de News.ro.

Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat că, luni seară, poliţiştii de frontieră au fost sesizaţi cu privire la posibila existenţă a unor resturi aparţinând unei drone aeriene pe plaja din Mamaia. La faţa locului au fost identificate resturi metalice care par să aparţină unui aparat de zbor neidentificat.

În acest caz au fost demarate cercetări în cooperare cu celelalte autorităţi cu atribuţii în domeniu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. La faţa locului s-au deplasat şi echipaje de poliţie şi pompieri, iar zona este verificată de specialişti, potrivit sursei citate.