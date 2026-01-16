VIDEO După ce Trump a primit medalia Premiului Nobel, comediantul Jimmy Kimmel îi oferă și el premiile sale, dar pune o condiție

Celebrul comediant american Jimmy Kimmel a declarat vineri că îi oferă toate premiile sale preşedintelui SUA, Donald Trump, dacă acesta retrage agenţii Serviciului de Imigrare şi Control Vamal (ICE) din Minneapolis, oferta sa intervenind după ce lidera opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado i-a „oferit” în ajun liderului de la Casa Alba medalia Premiului Nobel pentru Pace drept mulţumire pentru acţiunile acestuia în favoarea libertăţii în Venezuela, relatează EFE, preluată de Agerpres.

„Am o ofertă pe care cred că o să vă fie greu să o refuzaţi, dar numai dacă sunteţi de acord să scoateţi ICE din Minneapolis şi să-i trimiteţi pe agenţii pentru imigraţie înapoi la cazărmile lor. Sunt dispus să vă ofer unul dintre trofeele cu care am fost onorat de-a lungul anilor”, a spus Kimmel în monologul de deschidere al emisiunii sale de joi seara.

Comediantul a ironizat apoi întâlnirea dintre Machado şi Trump şi a spus că este ceva unic ca un preşedinte „să ia Premiul Nobel aparţinând altcuiva”.

„Uitaţi-vă cât de fericit e! Aţi văzut vreodată pe cineva mai fericit decât el câştigând acest premiu? Şi nici măcar nu l-a câştigat”, a spus Kimmel, uitându-se la fotografia de la înmânarea medaliei.

Prezentatorul a afirmat că venezueleana i-a dărut medalia, pe care o câştigase acum câteva luni, lui Donald Trump, pentru că acesta a refuzat să o susţină în calitate de nou lider al Venezuelei, dar că atunci când i-a transmis că-i va da medalia ce însoţeşte premiul, preşedintele american a acceptat să o primească. „Echipa de securitate de la Casa Albă a percheziţionat-o pentru a se asigura că luase cu ea şi medalia”, a spus în glumă Kimmel.

Comediantul a afirmat că acordarea unui premiu lui Donald Trump este „singura modalitate de a-l determina să facă ceva”, în consecinţă, cerându-i unuia dintre asistenţii săi să aducă în platou o vitrină cu unele dintre premiile pe care le-a câştigat de-a lungul carierei sale.

El a spus că poate să-i ofere lui Trump Daytime Emmy, premiul pe care l-a primit în 1999 pentru cel mai bun prezentator de concursuri.

„Poate aţi prefera premiul meu Clio pentru munca mea de a vinde gunoaie oamenilor? Sau premiul meu Webby, cel mai prestigios premiu pe care îl poate oferi internetul? Sau premiul meu din partea Asociaţiei Scriitorilor – acesta e bun, vedeţi că e drăguţ”, a continuat el. „Sau, şi mai bine, sunt dispus să vă înmânez premiul meu Soul Train 2015 pentru persoana albă a anului. Pe alese”, a promis el.

Comediantul a spus că, dacă Donald Trump acceptă, îi va înmâna personal oricare dintre premii „sau chiar pe toate” în Biroul Oval, în schimbul deciziei „ca locuitorii din Minneapolis să fie lăsaţi în pace”.

Cu câteva luni în urmă, canalul ABC a suspendat brusc emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” după ce gazda criticase reacţia administraţiei Trump la uciderea activistului ultraconservator Charlie Kirk. Guvernul a ameninţat cu revocarea licenţei postului dacă Kimmel nu era pedepsit. Acesta a revenit pe post o săptămână mai târziu, după un val de critici, obţinând cele mai mari audienţe din ultimii zece ani.