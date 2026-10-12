VIDEO După discuţiile cu Luca Niculescu, Dominic Fritz vorbește despre o variantă de guvern spre care USR „s-ar uita cu deschidere”

USR nu va face aranjamente „de culise” care să prelungească „actuala agonie” și nici nu va vota un guvern în care să fie miniștri PSD, a declarat liderul USR, Dominic Fritz, luni, după discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu.

Fritz a spus, într-o conferință de presă, că discuția pe care liderii USR au avut-o cu Niculescu a fost una „sinceră și deschisă” și i-au transmis premierului desemnat ceva ce „nu este o surpriză pentru nimeni:

„I-am spus premierului desemnat Luca Niculescu că nu vom face aranjamente de culise care să prelungească actuala agonie. Românii merită un Guvern asumat și transparent care să ofere predictibilitate și claritate în ceea ce privește măsurile pe care le poate lua. De aceea, USR nu va mai forma un Guvern cu PSD, partidul responsabil pentru blocajul în care suntem și pentru prețurile care cresc din ce în ce mai mult pentru toți românii. Asta înseamnă că nu vom vota un Guvern din care să facă parte miniștri PSD”.

„Am spus că dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu el premier, este cu siguranţă ceva la ce ne-am uita cu mare deschidere”, a mai anunţat Fritz, conform News.ro.

El a vorbit din nou și despre varianta rotativei, a unui guvern PNL-USR-UDMR, iar după 6 sau 8 luni guvern monocolor PSD: „Am spus deja la două consultări, inclusiv la Palatul Cotroceni, că am fi de acord cu o astfel de soluţie. Această ofertă rămâne pe masă”.

Întrebat despre varianta ca PSD să fie primul partid care va guverna, liderul USR a răpuns: „Dacă PSD va fi primul, va fi şi ultimul, pentru că PSD nu pleacă aşa uşor de la putere. PSD nu a respectat acordul politic şi a făcut o majoritate cu AUR, care a crescut preţurile şi tocmai de aceea nu poate fi vorba acum să venim cu un cec în alb ca PSD să-şi implementeze politicile lor dăunătoare”.

„Dacă acest guvern nu reuşeşte să formeze o majoritate asumată, soluţia cea mai sănătoasă sunt alegerile anticipate”

Fritz a mai spus că dacă acest guvern nu reuşeşte să formeze o majoritate asumată, atunci „soluţia cea mai sănătoasă pentru ţară şi cea mai onestă faţă de cetăţeni” sunt alegerile anticipate:

„Am văzut în spațiul public că și Sorin Grindeanu este deschis unei astfel de variante. S-ar putea ca aceasta să fie soluția de deblocare de care avem nevoie. Considerăm că sunt îndeplinite toate condițiile constituționale pentru alegeri anticipate.

Dacă acest Guvern nu reușește să formeze o majoritate asumată, fără ca în Parlament să funcționeze în paralel o altă majoritate între PSD și AUR, atunci soluția cea mai sănătoasă pentru țară și cea mai onestă față de cetățeni sunt alegerile anticipate”.