VIDEO Emmanuel Macron, mesaj în limba română

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, l-a primit pe preşedintele României, Nicuşor Dan, la Palatul Élysée, pe 9 decembrie 2025. Foto: Julien Mattia / Le Pictorium / imago stock&people / Profimedia

Preşedintele francez Emmanuel Macron a transmis marţi un mesaj în limba română, într-un clip video în care apare alături de preşedintele României, Nicuşor Dan. Filmarea a fost postată pe pagina oficială a Palatului Élysée.

În imagini, Nicuşor Dan îi cere lui Emmanuel Macron să spună: „Trăiască prietenia dintre România şi Franţa”.

Macron afirmă: „Voi încerca şi eu”, după care a repetat mesajul lui Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, după discuţia cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la Paris, în cadrul vizitei oficiale, că şi-au împărtăşit experienţa în ceea ce priveşte războiul hibrid, inclusiv partea de dezinformare şi au agreat că pot să învăţa unii de la ceilalţi, notează News.ro.

Şeful statului a anunţat că l-a invitat pe Macron, în România în 2026, iar acesta a confirmat că va veni.

În cursul dimineţii de marţi, Nicuşor Dan a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef).

De asemenea, Nicuşor Dan s-a întâlnit cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo şi a inaugurat aleea „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris.

Luni seara, şeful statului a avut o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Republica Franceză, la Ambasada României la Paris.