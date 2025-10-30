VIDEO Erdogan, către Merz, în mijlocul unei conferințe de presă: „Voi, Germania, nu vedeți genocidul Israelului din Fâșia Gaza?”

Cancelarul german Friedrich Merz, într-o conferință de presă cu Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, la Ankara, pe 30 octombrie 2025. FOTO: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat joi Germania pentru ceea ce el a numit ignoranța față de „genocidul” israelian și atacurile din Fâșia Gaza, în cadrul unei conferințe de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz, informează Reuters.

Tensiunile publice dintre aceste două țări membre NATO au ieșit la iveală în timpul primei vizite a lui Merz în Turcia de când acesta și-a preluat mandatul de cancelar federal.

Merz a declarat că guvernul său a susținut Israelul încă de la asaltul Hamas din 7 octombrie 2023 și că, în opinia lui, Israelul și-a exercitat dreptul la autoapărare.

„Ar fi fost nevoie de o singură decizie pentru a evita nenumărate victime inutile. Hamas ar fi trebuit să elibereze mai devreme ostaticii și să depună armele”, a spus șeful guvernului de la Berlin, adăugând că speră ca războiul să se apropie de sfârșit odată cu acordul de încetare a focului negociat de SUA și susținut de Turcia.

Israelul caută „să suprime Gaza prin genocid”, acuză Erdogan

Erdogan, unul dintre cei mai vocali critici ai atacurilor Israelului asupra Fâșiei Gaza și un actor-cheie în negocierile de încetare a focului, a spus că nu poate fi de acord cu Merz.

„Hamas nu are bombe sau arme nucleare, dar Israelul le are pe toate și le folosește pentru a lovi Gaza, de exemplu cu acele bombe (lansate) din nou aseară”, a afirmat Erdogan.

„Voi, Germania, nu vedeți aceste lucruri? Voi, Germania, nu urmăriți aceste lucruri? Pe lângă lovirea Fâșiei Gaza, Israelul a căutat întotdeauna să o suprime prin foamete și genocid”, a continuat liderul de la Ankara.

“Don’t you as Germany see this?”



Erdogan slams Germany for ignoring Israel’s actions in Gaza. Turkish President Erdogan criticised Germany’s Chancellor Merz during their press conference in Ankara on October 30, accusing Berlin of overlooking Israel’s genocide in Palestine’s… pic.twitter.com/NUbHpr2Oj3 — TRT World (@trtworld) October 30, 2025

O anchetă a ONU a stabilit că Israelul a comis genocid în Fâșia Gaza, argumentând că uciderile, asediul și distrugerile au fost efectuate cu intenția de a distruge viața palestinienilor din enclavă. Mai multe organizații israeliene și internaționale care militează pentru apărarea drepturilor omului au ajuns la aceeași concluzie.

Israelul respinge acuzațiile de genocid, susținând că acestea sunt motivate politic. Campania militară, mai afirmă Israelul, vizează gruparea militantă Hamas, nu populația civilă din Gaza. Israelul mai spune că ia măsuri pentru a reduce daunele asupra civililor.

Merz a criticat anterior acțiunile Israelului în Gaza, iar anul acesta Germania a suspendat exporturile militare către această zonă, invocând deteriorarea situației umanitare.

Cu toate acestea, cancelarul german nu a susținut acuzațiile de genocid, argumentând că criticile la adresa Israelului nu trebuie să devină un pretext pentru antisemitism.

Erdogan a mai declarat joi că încă mai crede că Germania și Turcia pot colabora pentru a pune capăt foametei, asigurând livrarea de ajutoare umanitare în Gaza.

El a subliniat, de asemenea, potențialul aliaților din cadrul NATO de a se concentra pe proiecte comune în industria de apărare și a reiterat dorința Ankarei de a adera la Uniunea Europeană.

Merz a spus că vede Turcia ca un partener apropiat al UE și că dorește să dezvolte relații economice bilaterale, inclusiv în sectorul transporturilor și al migrației.