VIDEO Eroul Ahmed: Australia și Trump îl salută pe vânzătorul de fructe care l-a dezarmat pe unul dintre atacatorii de pe plaja Bondi

Un bărbat l-a dezarmat cu mult curaj pe unul din atacatorii de pe plaja Bondi din Sidney. Foto: Captură X

Un vânzător de fructe a sărit pe unul dintre cei care trăgeau asupra oamenilor care sărbătoreau Hanuka pe plaja Bondi duminică și l-a dezarmat pe trăgător, fiind considerat erou de mulți australieni și lăudat de lideri străini, inclusiv Donald Trump, pentru curajul său în timpul atacului antisemit din Sydney, transmite AFP.

Un tată și fiul său au tras cel puțin 40 de focuri de armă, timp de aproximativ zece minute, duminică seara, pe celebra plajă Bondi. Cel puțin 15 oameni au fost uciși și peste 40 de răniți sunt răniți în spital.

O înregistrare video care s-a răspândit pe rețelele sociale și în presa din întreaga lume arată un bărbat aplecat între mașini într-o parcare: dintr-o dată, el se aruncă cu îndrăzneală asupra unuia dintre trăgători, îl apucă de gât, îl imobilizează și îi smulge arma.

Apoi el l-a amenințat cu arma pe care i-o luase și l-a făcut să se retragă și să fugă.

The hero of Bondi Beach, is NOT a Muslim!



He’s a Maronite Christian ✝️

(A Christian sect of Middle Eastern believers in Jesus Christ)



He is From Lebanon. This his name is Arabic, Ahmed Al Ahmed, but he is a Christian.



Praise God for his courage. 🙏

pic.twitter.com/QLqRRLx5ml — Doug Sides (@DougSides) December 15, 2025

Acest bărbat se numește Ahmed al Ahmed, are 43 de ani și este vânzător de fructe în apropiere de Sydney, potrivit 7News.

Imediat după ce identitatea lui a fost dezvăluită, el a fost salutat ca „erou” de liderii australieni și străini, de la prim-ministrul australian Anthony Albanese până la Donald Trump.

„O persoană foarte curajoasă”

„Este o persoană extrem de curajoasă care s-a confruntat cu unul dintre trăgători și a salvat multe vieți. Această persoană, foarte curajoasă, este în prezent internată în spital, grav rănită”, a comentat duminică președintele Statelor Unite la Casa Albă.

„În mijlocul acestei orori, în mijlocul acestei tristeți, există încă australieni minunați și curajoși, gata să-și riște viața pentru a ajuta alți oameni”, a adăugat premierul statului New South Wales, Chris Minns, statul al cărui capitală este Sydney.

Potrivit 7News, Ahmed a fost împușcat de două ori de celălalt trăgător, fiul primului atacator, care a fost dezarmat și împușcat ulterior de poliție.

„Este un erou 100%”, a comentat pe 7News un bărbat care se prezintă ca fiind vărul său și care se numește Mustapha.