VIDEO Femeie în fustă și palton, coborâtă pe pârtie de un jandarm montan, în Masivul Postăvaru. „Pârtia de schi nu este podium de modă” 

Jandarmeria Română a publicat duminică o înregistrare video surprinsă pe Masivul Postăvaru, cu intervenția unui jandarm montan în cazul a doi turiști care nu mai puteau coborî pe pârtie, fiind îmbrăcați necorespunzător condițiilor de pe munte.

„Pârtia de schi nu este podium de modă. Imaginile surprinse ieri, în Masivul Postăvaru, arată cât de mult contează echiparea corespunzătoare, care face diferența dintre distracție și pericol”, a transmis Jandarmeria Română, pe pagina de Facebook.

Imaginile surprinse la fața locului și publicate de jandarmi arată cum femeia era îmbrăcată în fustă și palton.

„Cu ajutorul unui jandarm montan, cei doi turiști care se plimbau pe pârtie, echipați necorespunzător, au fost coborâți în siguranță la telegondolă, evitând producerea unor incidente atât pentru ei, cât și pentru schiorii aflați în coborâre”, a precizat Jandarmeria.