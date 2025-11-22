VIDEO Femeie răpită și luată cu forța în mașină de soțul cu care nu mai locuieşte, în București. Bărbatul a lovit-o și i-a verificat telefonul

Soţul femeii a forţat-o să urce într-o mașină condusă de alt bărbat, unde a agresat-o şi i-a verificat istoricul conversaţiilor telefonice. Ulterior, cei doi bărbați au abandonat-o pe stradă şi au fugit, fiind prinși de polițiști în Călărași, anunță Poliția Capitalei.

Poliţia Capitalei anunţă că a fost sesizată, vineri dimineaţă, la ora 08.10, că o femeie a fost băgată cu forţa într-un autoturism, în timp ce se afla pe o stradă din Sectorul 4.

„În urma sesizării, mai multe echipaje de ordine publică din cadrul Secției 16 s-au deplasat de urgență la fața locului și au inițiat de îndată activități de verificare și căutare. Totodată, polițiștii au demarat activități investigative pentru identificarea și depistarea persoanelor implicate”, a transmis Poliția Capitalei.

După comiterea faptei, cei doi bărbați au abandonat-o pe femeie pe o stradă din Sectorul 5. Poliția spune că femeie n-a formulat nicio sesizare la momentul respectiv.

„În paralel, polițiștii au desfășurat demersuri pentru a găsi victima, care a fost ulterior identificată și preluată în siguranță de echipajele de poliție, fiind audiată conform procedurilor legale. În urma activităților operative desfășurate, autoturismul și cei doi bărbați au fost depistați în județul Călărași, cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Călărași”, a precizat Poliția Capitalei.

Motivul pentru care soțul violent a răpit-o pe femeie

Poliția spune că, în cursul dimineții, femeia a fost obligată de către soțul său – un bărbat în vârstă de 31 de ani, cu care nu mai locuiește împreună și care este cunoscut cu preocupări infracționale – să urce în autoturismul condus de un alt bărbat, în vârstă de 26 de ani.

„În interiorul mașinii, femeia ar fi fost agresată fizic de către soțul său, care ar fi încercat să îi obțină telefonul mobil pentru a verifica presupuse dovezi ale unei infidelități”, se mai arată în comunicatul Poliției.

Ulterior, acesta a accesat fără drept sistemul informatic al telefonului, verificând istoricul conversațiilor și aplicațiile de socializare.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile, împotriva bărbatului în cauză.

Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, pentru lipsire de libertate, violență în familie și acces ilegal la un sistem informatic. Aceștia urmează să fie prezentați astăzi instanței de judecată, cu propuneri legale.