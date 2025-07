VIDEO „Festival” de meme-uri și glume în online după momentul viral de la concertul Coldplay cu CEO-ul îmbrățișat cu o colegă

Rețelele sociale abundă de glume şi meme-uri care ironizează ipostaza în care a fost surprins CEO-ul companiei americane Astronomer alături de șefa de la HR, pe unul dintre ecranele uriașe de la un concert Coldplay. Andy Byron și-a dat demisia după acest moment devenit viral.

Andy Byron, care este însurat, și directoarea de resurse umane a Astronomer, Kristin Cabot, au fost surprinși îmbrățișați de camera jumbotron la concertul Coldplay de miercuri din Massachusetts, într-un clip care a devenit rapid viral.

Când feţele lor au apărut pe ecranul gigant și au fost văzute de mii de oameni, bărbatul şi femeia s-au ferit brusc şi s-au ascuns de cameră. Videoclipul – iniţial postat pe TikTok – a făcut milioane de vizualizări.

Videoclipul cu momentul viral de la concertul Coldplay:

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025

Momentul a fost apoi distribuit pe mai multe platforme, transformat în meme-uri şi ironizat atât pe rețelele de socializare, cât și în emisiuni de televiziune.

going to tell my kids that this was the ceo and head of HR of astronomer pic.twitter.com/b5Un1RpvY2 — andrew arruda 🏄‍♂️ (@AndrewArruda) July 18, 2025