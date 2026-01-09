VIDEO Forțele americane au confiscat încă un petrolier asociat Venezuelei

Imagine cu petrolierul Olina, distribuită pe rețelele sociale de secretarul american pentru securitate internă, vineri, 9 ianuarie 2026. Credit: AFP / AFP / Profimedia

Forțele SUA au confiscat un al cincilea tanc petrolier în Marea Caraibilor, conform anunțului făcut vineri de Comandamentul sudic al armatei SUA, scriu CNN și BBC.

Armata americană spune că petrolierul Olina a fost confiscat „fără incidente”. Acesta naviga în apropiere de Venezuela, sub pavilionul Timorului de Est, potrivit Marine Traffic.

Secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, a spus că nava este suspectată că transporta „petrol aflat sub embargo”, iar operațiunea a avut loc după ce „a plecat din Venezuela încercând să scape de forțele americane”.

The world’s criminals are on notice.



Early this morning, the @USCG executed a boarding and seizure of the Motor Tanker Olina in international waters east of the Caribbean Sea. As another "ghost fleet" tanker ship suspected of carrying embargoed oil, this vessel had departed… pic.twitter.com/vvS3u3nrvl — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 9, 2026

Petrolierul Olina este a cincea navă confiscată de SUA în ultimele săptămâni și se află sub sancțiunile mai multor țări.

Compania de risc maritim Vanguard Tech a declarat că nava încerca să treacă de blocada navală americană din Marea Caraibilor.

Alte două petroliere confiscate în această săptămână

Recent SUA confiscase alte două petroliere asociate Venezuelei, dintre care unul sub pavilion rusesc, în Oceanul Atlatic, un an altul în Marea Caraibilor.

Cel sub pavilion rusesc, numit Marinera, care a fost confiscat cu ajutorul forțelor britanice, oferea sprijin logistic pe mare și în aer. Nava este acuzată că face parte dintr-o flotă din umbră care transportă petrol pentru Venezuela, Rusia și Iran, încălcând regimul american de sancțiuni.

Despre celălalt petrolier, M/T Sophia, autoritățile americane au spus că desfășura „activități ilicite”.

Operațiunile vin la doar câteva zile după ce forțele speciale ale SUA i-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția lui pentru a-i aduce în fața justiției americane.

Președintele american Donald Trump a anunțat că Venezuela, țara cu cele mai mari rezerve de petrol din lume, „va preda” Statelor Unite până la 50 de milioane de barili, în valoare de circa 2,8 miliarde de dolari.

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a declarat că petrolul va fi vândut „pe piață la prețurile pieței” și că SUA va controla modul în care veniturile sunt distribuite „într-un mod care să fie în beneficiul poporului venezuelean”.

Publicația elenă Naftemporiki a scris că, după arestarea lui Maduro de către SUA, „vânătorii” de petrol, cunoscuți și sub numele de „wildcatters” (antreprenori independenți care forează în zone neexplorate), se întrec pentru a obține acorduri în Venezuela, încercând să ajungă din urmă marile grupuri energetice care cântăresc riscurile reintrării în țară.