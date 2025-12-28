VIDEO Forțele israeliene desfășoară Iron Beam, primul lor sistem de interceptare laser. Marele avantaj al armei

Iron Beam, sau Raza de Fier, urmează să fie integrat în capacitățile forțelor aeriene și a efectuat deja zeci de interceptări în războiul lansat de Israel împotriva Hamas ca ripostă la atacul din 7 octombrie 2023. Se crede că acesta va reduce semnificativ costurile, întrucât fiecare interceptare costă doar câțiva dolari, scrie Haaretz.

Armata israeliană a recepționat sistemul de interceptare laser de mare putere care va fi integrat în actualele scuturi antirachetă multistratificate, transmite dpa, citată de Agerpres.

Ministerul israelian al apărării a anunțat, duminică, că sistemul dezvoltat de firmele israeliene Elbit Systems și Rafael a fost predat armatei.

Iron Beam va funcționa alături de sistemele Iron Dome (Cupola de Fier), David’s Sling (Praștia lui David) și Arrow (Săgeata).

Estimările americane arată că noul sistem laser al forțelor israeliene poate neutraliza drone la un cost de doar aproximativ 4 dolari per interceptare. Sistemele defensive pe care le avea Israelul până acum presupuneau costuri mult mai mari la interceptare.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a descris momentul drept unul „istoric”. Sistemul este deplin operațional și trimite un semnal clar adversarilor Israelului: „Nu ne provocați”, a spus Katz.

Amir Baram, director general în același minister, a spus că este „începutul unei revoluții tehnologice” în apărarea aeriană.