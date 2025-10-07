VIDEO Furtuna Barbara a lovit litoralul Bulgariei: școli închise și hoteluri inundate. Întreaga zonă de est a țării e sub cod roșu

Zona de litoral a Bulgariei a fost vizată, marți, 7 octombrie, de un cod roșu de ploi torențiale, din cauza furtunii Barbara, care aduce fenomene meteo extreme și în România, unde cinci județe și București sunt vizate tot de o avertizare cod roșu.

Stațiunea Lozeneț de pe litoralul Bulgariei a fost inundată în zonele mai joase, iar parterul unor hoteluri este sub apă, deși autoritățile nu au anunțat că se impune evacuarea, informează Novinite.

Totodată, municipalitatea din Țarevo, din care face parte și Lozeneț, a avertizat că inundațiile pot afecta drumurile din regiune.

Accesul la plaja din Brodilovo a fost închis. Deși râurile și pâraiele încă nu s-au revărsat, apa de ploaie s-a acumulat în zonele mai joase. Școlile și grădinițele au fost închise marți, scrie presa din țara vecină.

Autoritățile au cerut locuitorilor să fie prudenți și să evite deplasările care nu sunt necesare. Proprietarilor de câini li s-a cerut să nu-și țină animalele legate și să le mute în locuri mai sigure. Autoritățile au mai avertizat că situația se poate deteriora rapid.

Ploaia a căzut din abundență în regiunea Țarevo. Până la prânz, s-au înregistrat 94 de litri pe metrul pătrat. Deocamdată nu a fost declarată stare de urgență, însă echipaje de urgență ale Ministerului de Interne bulgar și Poliției de Frontieră au fost active pe durata nopții.

Guvernatorul regiunii Burgas, Vladimir Krumov, a transmis că situația rămâne sub control. Nu au fost raportate situații de pericol imediat, cu excepția municipalității Țarevo, unde s-au închis școlile. Cu toate acestea, autoritățile din această regiune, aflată la granița cu Turcia, se pregătesc pentru inundații de amploare.

Tot estul Bulgariei, sub cod roșu de ploi

În municipalitatea învecinată, Primorsko, continuă eforturile de a ține sub control nivelul apei de la barajul din Novo Panicearevo, care a ajuns la numai un metru punctul de revărsare. Pompe cu capacitate de 400 de litri pe secundă transferă apa către barajul de la Iasna Poliana, a cărui capacitate este mai suficientă pentru un debit mai mare.

Potrivit site-ului Meteo Alarm, întreaga zonă de est a Bulgariei este sub cod roșu, avertizare valabilă pentru regiunile Burgas, Dobrici, Iambol, Razgrad, Silistra, Șumen, Targoviște și Varna.

În urmă cu câteva zile, trei persoane au murit în orașul bulgar Elenite, aflat la Marea Neagră, în urma unor inundații violente.