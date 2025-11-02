VIDEO George Simion, despre participarea lui Nicușor Dan la evenimentul USR: „În alte timpuri un astfel de gest provoca imediat suspendarea”

Deputatul George Simion, liderul AUR, l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru decizia de a participa la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei.

Parlamentarul susține că gestul președintelui a fost „total neconstituțional” și „total imoral”.

„Total neconstituțional, total în afara fișei postului, total imoral, de neconceput în alte timpuri, în care un astfel de gest provoca imediat suspendarea. De neconceput este și anularea alegerilor într-un stat democratic, anularea pe motivul că nu a câștigat alegerile cine trebuie”, a declarat George Simion, duminică, în cadrul conferinței județene AUR Teleorman.

Prevederile Constituției în această privință

Legea fundamentală îi interzice președintelui în funcție să facă parte dintr-un partid politic, însă nu există nicio prevedere privind susținerea sau participarea la congresele sau adunările unor partide politice.

„În timpul mandatului, Preşedintele României nu poate fi membru al unui partid şi nu poate îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată”, conform Constituției.

„Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării. Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate”, conform Constituției.

Nicușor Dan nu este primul președinte care participă la un eveniment de partid în timpul mandatului. Klaus Iohannis a luat parte la Congresul PNL din 2021, Traian Băsescu a fost la Congresul PDL din 2013, iar Ion Iliescu a fost apropiat de PDSR/PSD.

Dan a fost criticat și de un senator PSD pentru că a luat parte la evenimentul USR de duminică, unde președintele a susținut și un discurs.