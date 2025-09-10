VIDEO George Simion, reacție la dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei: „Suntem sub protecția de securitate a NATO”

Liderul AUR George Simion a reacționat în seara zilei de miercuri la incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei de noaptea trecută. Într-un mesaj video postat pe Facebook, Simion și-a exprimat solidaritatea cu Varșovia și a criticat strategia de înarmare a Uniunii Europene.

„Îmi exprim solidaritatea cu poporul polonez și cu președintele Poloniei Karol Nawrocki în această situație complicată a atacului cu drone rusești a teritoriului suveran, inalienabil, a unei țări, care este membră NATO. Dragi români, suntem sub protecția de securitate a NATO, suntem parteneri strategici cu Statele Unite și suntem parteneri cu președintele Trump și susținem politica de pace a președintelui Donald Trump”, a spus președintele AUR.

„Înarmarea iluzorie și escaladarea conflictului în Ucraina, pe termen nedeterminat, nu va duce decât la mai multe atacuri. Românii și ceilalți europei sunt sătui de război. Totodată, trebuie descurajată sub orice formă viitoarea agresiune a Federației Ruse”, a continuat George Simion.

Simion a mai condamnat atacul și a cerut ca reacția României să fie un apel la pace.

„Ceea ce au făcut în Ucraina, ceea ce au făcut ieri, pe teritoriul suveran al Poloniei, nu trebuie tolerat. Tocmai de aceea, România trebuie, prin decidenții săi și prin toate formațiunile politice și printr-un mesaj venit din partea poporului român să îndemne la pace și la unitate. Am fost dezbinați intenționat în ultimii ani. Este timpul să ne regrupăm în fața adversarilor interni și externi și să vedem care sunt prietenii noștri. Polonia, Statele Unite și majoritatea cetățenilor europeni care nu mai suportăm noi forme de beligeranță și de dictatură. În fața dușmanilor, trebuie să fim uniți”, a conchis Simion.

Polonia a doborât, în premieră, drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării NATO

Polonia a doborât miercuri drone în spațiul său aerian cu sprijinul aeronavelor militare ale aliaților din NATO, fiind prima dată când se știe că un membru al Alianței Nord-Atlantice a tras focuri de armă în timpul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Prim-ministrul Donald Tusk a denunțat „provocarea la scară largă”, afirmând că Polonia a identificat 19 încălcări ale spațiului său aerian și a doborât cel puțin trei drone.

Tusk a anunțat că a invocat articolul 4 al NATO, în temeiul căruia un membru poate solicita discuții urgente atunci când consideră că „integritatea teritorială, independența politică sau securitatea” sa sunt în pericol – aceasta fiind doar a opta oară când măsura a fost utilizată.

Ministerul rus al Apărării a transmis miercuri, într-o declarație oficială, că dronele sale au efectuat un atac major asupra facilităților militare din vestul Ucrainei, dar că nu a intenționat să lovească niciun obiectiv în Polonia, informează Reuters, The Guardian și Sky News.

Ministerul condus de Andrei Belousov a afirmat că forțele sale și-au atins toate țintele în atac și a subliniat că dronele rusești „care ar fi trecut granița cu Polonia” aveau o rază de acțiune de cel mult 700 de kilometri (434 mile).

„Nu a existat nicio intenție de a ataca vreo țintă pe teritoriul Poloniei”, a spus Ministerul rus al Apărării al Rusiei, în comunicatul emis în limba engleză, fără a confirma sau infirma faptul că dronele sale au intrat efectiv în spațiul aerian polonez.

