VIDEO George Simion, după ce a fost reales președinte al AUR: „În 2026 se poate întâmpla orice, de la a fi arestat, până la a forma o guvernare”

George Simion, ales pentru un nou mandat la conducerea AUR, a declarat duminică la Congresul Național al partidului că va fi „un președinte mai blând decât se așteaptă unii, dar mai exigent decât oricând”. El a criticat actuala guvernare și a spus că formațiunea sa trebuie să „alternativa pentru toate zonele”.

Simion susține că noul său mandat de președinte al AUR începe „într-o situație cât se poate de incertă”.

„Încep al doilea mandat al meu, ca președinte AUR, într-o situație cât se poate de incertă. În 2026 se poate întâmpla orice, de la a fi arestat, până la a forma o guvernare cu AUR, o guvernare la care românii au mari, mari speranțe. Te poți aștepta la orice și, la fel, este situația în societatea modernă cu care ne confruntăm. Noi trebuie să avem grijă de toți, de la cei care muncesc pământul și astăzi sunt speriați de impozitul care vine peste ei, pe magazii, pe pătule, pe solarii, până la cei vor să performeze în domenii precum blockchain și inteligența artificială”, a declarat George Simion, în încheierea congresului organizat în apropiere de Alba Iulia.

El a spus că AUR trebuie să se gândească și „la studentul care nu își poate achiziționa o locuință”, dar și „la bătrânul părăsit de autorități care nu mai are speranță”.

„Noi trebuie să fim alternativa pentru toate zonele. Pentru asta trebuie muncă, pentru asta trebuie să creștem și să ne disciplinăm, pentru asta trebuie să ne profesionalizăm mai întâi pe noi, pentru asta trebuie să credem în justețea misiunii noastre și în victorie”, a adăugat liderul AUR.

„De adversarii noștri se va ocupa poporul român”

George Simion a spus că actualii guvernanți „sunt trecutul”, în timp ce AUR reprezintă „viitorul”.

De adversarii noștri v-am zis, se va ocupa poporul român. Ei sunt trecutul și noi suntem viitorul (…). Vă rog, dragi prieteni, să fim concentrați asupra noastră și asupra implementării programului nostru pentru români. Nu o să facem ceea ce au făcut ei și ce fac, represiune politică, și nu o să luptăm cu armele lor murdare. Trebuie să fim concentrați pe fiecare colectivitate și pe vocea românilor, care vor reveni la matca lor firească odată ce noi învingem. Trebuie să ne concentrăm pentru a obține bunăstare pentru toți cetățenii acestei țări”, a afirmat George Simion.

Președintele AUR a spus că va fi „mai exigent decât oricând”.

„Vă promit un singur lucru, voi fi un președinte mai blând decât se așteaptă unii, dar mai exigent decât oricând. Nu e vreme de plânsete. Nu e vreme de bocete. Nu e vreme de relaxare. E vreme de luptă și știu că am, prin voi și prin ceilalți membri AUR, alături de mine niște luptători care vor câștiga pentru România!”, a mai declarat liderul formațiunii de opoziție.

George Simion, singurul candidat înscris în cursă, a fost ales pentru un nou mandat de președinte al AUR, cu 991 de voturi dintre cele 1.108 exprimate. Un număr de 17 persoane au votat împotrivă. Congresul de lângă Alba Iulia a fost organizat la șase ani de la înființarea partidului.