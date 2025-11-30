Unicul candidat la șefia AUR, George Simion: „Dacă voi avea încrederea colegilor, voi fi reales președinte”

Deputatul George Simion, este unicul candidat înscris pentru un nou mandat la conducerea partidului, conform surselor HotNews. Congresul, care practic îi va da lui Simion un nou mandat în fruntea AUR, are loc duminică la Alba Iulia.

Actualul președinte AUR a anunțat sâmbătă seară că a ajuns la Alba Iulia, unde duminică va avea loc Congresul partidului, începând cu ora 16. Acesta va participa și la manifestațiile dedicate Zilei Naționale de 1 Decembrie.

„AUR își desfășoară congresul ordinar, odată la 4 ani, în care daca voi avea încrederea colegilor, voi fi reales președinte al AUR și în care, prin votul a peste 46.000 de membri desemnăm și celelalte funcții de conducere din Alianța pentru Unirea Românilor. Îmi pare rău că aveam doar o sală de o mie de locuri și nu avem loc de toți membrii AUR, dar străzile acestea sunt destul de mari pentru a vă cuprinde pe toți de Ziua Națională”, a declarat Simion, într-un clip video, însă nu a precizat urmăritorilor săi că este unicul candidat pentru șefia AUR.

Astfel, AUR se alătura PSD și PNL, care au avut, de asemenea, câte un singur candidat la cele mai recente congrese.

Reguli stricte pentru candidații la șefia AUR

Au fost impuse reguli stricte posibililor candidați care au dorit să se înscrie în cursa pentru președinția partidului membrilor AUR:

Să fie membru AUR cu o vechime în partid de cel puțin 24 luni;

Să aibă cotizația plătită la zi;

Programul politic;

Lista echipei, care se votează pe moțiune, împreună cu președintele – membrii Biroului Național de Conducere.

„Componența echipei (membrii BNC) propusă de fiecare candidat la funcția de președinte al partidului poate fi modificată ulterior datei de 7 noiembrie 2025, însă nu mai târziu de 25 noiembrie 2025, și numai în limita a cel mult 25% din numărul total al membrilor BNC incluși în propunerea inițială”, conform regulilor.

Lista cu minim 100 de semnături ale susținătorilor – membri de partid, cu o vechime în partid de cel puțin 6 luni, cu cotizația plătită la zi;

Lista a cel puțin 20 parlamentari/europarlamentari AUR – susținători. Susținătorii semnatari (alții decât parlamentarii) trebuie să fie din minim 5 județe ale țării, câte maxim 20 de semnatari din județ.

Votul pentru președintele partidului va fi unul secret, conform regulamentului partidului.

Conducerea AUR a decis în luna septembrie ca organizarea congresului să aibă loc la Alba Iulia, „locul unde AUR a pornit la drum și unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unității românilor”, după cum a anunțat partidul în acel moment.

„Congresul AUR va fi un moment de bilanț, dar și de reafirmare a angajamentului nostru față de români: un partid suveranist, curajos, dedicat apărării interesului național și reconstrucției unei Românii demne și puternice”, au punctat reprezentanții AUR.

Conducerea AUR, stabilită deja

Vineri, AUR a anunțat că partidul și-a ales, printr-un vot online, noua conducere, excepție făcând președintele partidului. Senatorul Petrișor Peiu este noul președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC) AUR.

Petrișor Peiu este și liderul senatorilor AUR și este un comunicator important al partidului, fiind cel care organizează conferințe de presă săptămânale la Parlament pe teme de actualitate. Peiu îi ia astfel locul lui Claudiu Târziu, care a demisionat din partid când deținea funcția preluată acum de Petrișor Peiu.

Odată cu Peiu, au fost aleși 14 noi vicepreședinți, a anunțat AUR: