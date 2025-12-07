Sari direct la conținut
VIDEO George Simion spune că „un prim obiectiv” al AUR a fost îndeplinit: „Am arătat că suntem parte a societății bucureștene și nimeni nu ne poate trimite la colț”

George Simion face declarații după închiderea urnelor la alegerile pentru Primăria Capitalei, 7 decembrie 2025. Foto: Laurențiu Ungureanu / Hotnews
George Simion face declarații după închiderea urnelor la alegerile pentru Primăria Capitalei, 7 decembrie 2025. Foto: Laurențiu Ungureanu / Hotnews

Deputatul George Simion, liderul AUR, a făcut primele declarații după apariția rezultatelor exit-poll de la alegerile pentru Primăria Capitalei, care o plasează pe candidata susținută de partid, independenta Anca Alexandrescu, pe poziția a 3-a.

„Am făcut o campanie cu resurse mult mai puține decât contracandidații noștri, am fost etichetați, puși la colț, ni s-a spus că Bucureștiul nu este un teritoriu favorabil din punct de vedere al simpatiei cetățenilor pentru partide cum este AUR și celelalte partide care sunt aici și au susținut-o pe Anca Alexandrescu. Cred că un prim obiectiv deja poate fi atins și s-a îndeplinit, am arătat că suntem parte a societății bucureștene și nimeni nu ne poate trimite la colț”, a declarat președintele AUR, duminică seară, după apariția primelor rezultate exit-poll.

El a spus că actualul guvern poate fi înlăturat doar pașnic, prin mijloace democratice.

„Alegem să ne purtăm democratic și să participăm la competițiile electorale în speranța că România va redeveni o democrație funcțională, cum nu mai este din momentul 6 decembrie încoace. Dacă dorința unora este de a lua democrația și de a se pune în afara competiției democratice, competiției între partide, datoria noastră ca partide politice este să încurajăm democrația”, a adăugat George Simion.

George Simion a spus că AUR susține revenirea la alegeri locale în două tururi.

Potrivit liderului AUR, parlamentarii partidului „sunt în slujba poporului care i-a trimis în Parlament și luptă pentru democrație și pentru transparență și vom vota orice proiect care își propune să aducă înapoi alegerea primarilor și a președinților de consilii județene în două tururi”.

În rezultatele exit-poll CURS-Avangarde, Ciprian Ciucu conduce cu un scor de 32,7%, fiind urmat de Daniel Băluță (26,3%), Anca Alexandrescu (20,26%), Cătălin Drulă (12,8%) și Ana Ciceală (6%).

