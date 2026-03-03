VIDEO Gestul făcut de președintele Emiratelor Arabe Unite în plin conflict în Orientul Mijlociu

Președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a făcut luni seară o vizită neașteptată într-un centru comercial din Dubai, în contextul escaladării militare generate de riposta Iranului după atacurile lansate de SUA și Israel asupra Teheranului începând de sâmbătă, relatează agenția Anadolu.

Imagini și înregistrări video distribuite pe rețelele de socializare l-au arătat pe liderul Emiratelor plimbându-se, luni seară, prin galeriile comerciale ale Dubai Mall, unul dintre cele mai mari centre de cumpărături și divertisment din regiune, însoțit de mai mulți oficiali.

În videoclipurile distribuite online, liderul emiratez a fost văzut invitând o fetiță să se apropie de el, aplecându-se la nivelul ei și sărutându-i mâna înainte ca ea să se alăture familiei sale.

JUST IN: 🇦🇪 Footage of UAE's President Mohammed bin Zayed seen walking in public at Dubai Mall following Iranian attack. pic.twitter.com/eHukIKxxQ2 — BRICS News (@BRICSinfo) March 2, 2026

Într-un alt clip, un bărbat din Ghana s-a apropiat de lideri și a dat mâna cu șeicii. Șeicul Mohamed l-a întrebat dacă este fericit, iar bărbatul a răspuns: „Da, da”. Președintele i-a urat un sejur plăcut, iar bărbatul a spus: „Foarte bine, țară sigură”.

Președintele Emiratelor și oficialii au fost filmați și în timp ce erau la o masă în mall-ul din Dubai iar turiștii le făceau poze.

Criza din Orientul Mijlociu

Apariția publică a șeicului a stârnit numeroase reacții pe internet, unde susținătorii săi au salutat gestul, privit ca un semnal de calm și stabilitate într-un moment în care criza din Orientul Mijlociu pare că se adâncește.

Campania militară a SUA și Israelului a luat amploare în timp ce Iranul lovește aliații Washingtonului din Golf.

Vizita de luni seară a avut loc după ce Emiratele Arabe Unite au confirmat că au interceptat zeci de drone și atacuri aeriene lansate de Iran. În ciuda amenințărilor, mall-ul a rămas aglomerat de rezidenți și turiști, conform News18.

Promisiunea tacită ale autorităților în ultimele decenii a fost că Dubaiul este un refugiu sigur și că, indiferent de ceea ce se întâmpla în restul Orientului Mijlociu, acest oraș este diferit, în timp ce conflictele care destabilizau regiunea se opreau cumva la granițele lui, notează Reuters.

Lucrurile au luat o turnură diferită sâmbătă, după atacurile de represalii ale Iranului din Golful Persic, care a lovit sectoare cheie ale Dubaiului.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite, un aliat apropiat al SUA, au acționat rapid pentru a limita daunele aduse încrederii, precum și consecințele fizice.

Autoritatea Națională pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență, Crize și Dezastre din EAU a declarat că situația rămâne sub control. Pentru investitorii și rezidenții care au văzut cum rachetele loveau clădirile emblematice ale orașului, în timp ce își făceau provizii, asigurările au fost luate în considerare, dar nu se știe câtă liniște le-a adus.

Zeci de mii de persoane au rămas blocate în Emiratele Arabe Unite, inclusiv români, deoarece spațiile aeriene din regiune sunt nesigure și au rămas în mare parte închise.