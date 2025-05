VIDEO Gluma lui Putin pe tema ocupării unei noi regiuni din Ucraina: „Și el vrea, mai mult din toate”. Pe cine a luat în vizor

Președintele rus Vladimir Putin a părut, în timpul unei vizite în regiunea Kursk din sud-vestul Rusiei, să se amuze pe tema ocupării militare a regiunii Sumî din Ucraina, chiar dacă Kremlinul susține că urmărește încheierea negocierilor pentru încetarea războiului, scrie miercuri publicația independent The Moscow Times.

Momentul a fost surprins într-o înregistrare publicată de agenția de știri de stat TASS, în care un oficial local din districtul Glushkovsky, situat lângă granița cu Ucraina, i-a spus lui Putin: „Sumî ar trebui să fie a noastră”.

„Nu putem trăi ca și cum am fi pe o peninsulă. Ar trebui să fie mai mulți de-ai noștri (ruși, n.r.). Cel puțin în Sumî”, a adăugat respectivul oficial, Pavel Zolotarev. „Cu dumneavoastră ca comandant suprem, vom învinge”, a adăugat el.

Propunerea lui Zolotarev a venit ca răspuns la întrebarea lui Putin despre cât de departe ar trebui forțele ruse să împingă trupele ucrainene de la graniță.

Putin, zâmbind și gesticulând către oficialii din apropiere, a făcut o glumă, spunând că numirea lui Alexander Khinshtein în funcția de guvernator interimar al regiunii Kursk face parte din acest efort: „De aceea a fost ales Alexander Yevseyevich. Și el vrea, mai mult din toate”.

Remarca liderului de la Kremlin a fost întâmpinată cu râsete din partea oficialilor prezenți.

