VIDEO VIRAL Glume pe seama lui Trump la summitul liderilor europeni. „Nu ne-ai felicitat pentru acordul de pace”

Confuziile geografice ale președintelui american Donald Trump au devenit subiect de glume între liderii de stat prezenți joi la summitul european de la Copenhaga, relatează Politico.

Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a fost surprins de camere în timp ce glumea cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga.

„Ar trebui să ne prezinți scuze… pentru că nu ne-ai felicitat pentru acordul de pace pe care președintele Trump l-a încheiat între Albania și Azerbaidjan”, i-a spus Rama lui Macron, provocând hohote de râs din partea lui Aliyev.

„Îmi pare rău pentru asta”, a răspuns glumind Macron.

Donald Trump a confundat în repetate rânduri Armenia cu Albania atunci când a vorbit despre eforturile sale de a rezolva tensiunile de lungă durată dintre Armenia și Azerbaidjan, amintește Politico.

„Am rezolvat războaie ce păreau de nerezolvat. Azerbaidjanul și Albania – conflictul dura de foarte mulți ani, i-am primit pe prim-miniștri și pe președinți în biroul meu”, afirma el luna trecută, în timpul unei apariții la Fox News.

Apoi, într-o conferință de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer, Trump a susținut: „Am rezolvat (conflictul dintre) Aber-baijan și Albania”, pronunțând greșit numele uneia dintre țările caucaziene și confundând-o complet pe cealaltă.

În realitate, Trump a negociat o înțelegere între liderii Armeniei și Azerbaidjanului, la Casa Albă în luna august, ambele țări angajându-se să pună capăt deceniilor de lupte și să extindă legăturile cu Washingtonul. Președintele republican a salutat pactul ca pe o victorie diplomatică majoră, care îl legitimizează și mai mult în campania sa pentru Premiul Nobel pentru Pace.

Trump spune că a „încheiat șapte războaie”

Săptămâna trecută, Donald Trump a susținut într-un discurs la ONU că a „încheiat șapte războaie”, menționând „Cambodgia și Thailanda, Kosovo și Serbia, Congo și Rwanda, Pakistan și India, Israel și Iran, Egipt și Etiopia și Armenia și Azerbaidjan”.

CNN remarca la acel moment că războaiele în care Trump a investit până acum cele mai multe eforturi pentru a le încheia, conflictul Israelului din Gaza și cel al Rusiei din Ucraina, continuă să facă ravagii, în ciuda nenumăratelor termene-limită, amenințări și promisiuni pe care le-a făcut președintele american pentru a obține acorduri de încetare a focului.

Agenția France Presse notează la rândul său că în multe dintre cazurile menționate de liderul SUA afirmațiile sale sunt parțiale sau inexacte.

Comitetul Nobel din Norvegia a declarat că nu poate fi influențat de campania făcută de Trump în privința premiului. „Desigur, observăm că există multă atenție din partea mass-media față de anumiți candidați”, a declarat recent pentru AFP secretarul comitetului, Kristian Berg Harpviken. „Dar acest lucru nu are niciun impact asupra discuțiilor care au loc în cadrul comitetului”.