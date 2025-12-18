VIDEO Grinch de România a fost prins și reținut. A furat ornamente și a distrus decoruri festive

„«Grinch-ul» decorurilor festive a fost prins de polițiști înainte de Crăciun”, a anunțat joi seară Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud.

Conform unui anunț publicat pe pagina de Facebook a instituției, un tânăr de 23 de ani, din Beclean, bănuit de furt calificat și distrugere, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției orașului Bistrița.

„În urma probatoriului administrat, polițiștii au stabilit că la data de 8 decembrie (2025), tânărul de 23 de ani din Beclean ar fi pătruns pe terasa unui restaurant din municipiul Bistrița și ar fi sustras mai multe obiecte decorative și de artă. La acceași dată, tânărul ar fi distrus și decorul festiv exterior al unei societăți comerciale din municipiu”, au precizat polițiștii din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud, într-un comunicat de presă.

„Cu privire la cele constatate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Bistrița au dispus reținerea pentru 24 de ore a tânărului de 23 de ani. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud. Persoana bănuită urmează să fie prezentată magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița în vederea analizării oportunității dispunerii unei măsuri preventive”, menționează comunicatul.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Biroului de Investigații Criminale în cadrul dosarului penal constituit, urmând documentarea întregii activități infracționale, mai scrie în comunicatul IPJ Bistrița-Năsăud.

Potrivit publicației locale Bistrițeanul, tânărul reținut a furat decorațiuni de Crăciun de pe o terasă închisă de pe Pietonalul Liviu Rebreanu și a distrus decorațiunile unui alt magazin din zonă.

De asemenea, Bistrițeanul.ro a publicat, pe Facebook, imagini ale camerelor de supraveghere din zonă care îl surprind pe tânăr furând decorațiunile.