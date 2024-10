VIDEO Hezbollah a lansat peste 100 de rachete asupra Haifa, cel mai puternic atac asupra orașului de la începutul războiului

Armata israeliană a precizat că orașul Haifa din nordul țării a fost țintit în două valuri de atacuri de către gruparea Hezbollah din Liban, dar majoritatea rachetelor au fost interceptate, relatează publicații israeliene Ynet și Times of Israel.

Atacurile au fost efectuate la scurt timp după ce armata israeliană a atacat pozițiile Hezbollah din Dahiya, o suburbie a Beirutului unde se află centrul de comandă al grupării.

Ele au fost efectuate în două valuri, primul cu 85 de rachete și al doilea cu alte 20.

Footage from the site of a rocket impact in the Haifa area in the earlier Hezbollah barrage. pic.twitter.com/Le6PHqKs14