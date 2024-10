VIDEO Hezbollah a lansat zeci de rachete și drone împotriva unei baze militare din Haifa / Israelul face apel la locuitorii din sudul Libanului să evacueze zona

Mișcarea islamistă libaneză Hezbollah a lansat sâmbătă zeci de rachete și drone împotriva unei baze militare din Haifa, un mare oraș-port din nordul Israelului, după ce anterior a lansat rachete, relatează AFP. În același timp, Israelul a ordonat evacuarea mai multor localități libaneze sudice, potrivit Reuters.

Armata israeliană a spus recent că aproximativ 35 de rachete au fost trase din Liban declanșând sirenele în Acra și în comunitățile din jur.

Aproximativ 35 de rachete au fost lansate din Liban spre nordul Israelului cu puțin timp în urmă, spun Forțele de Apărare a Israelului.

Armata spune că unele dintre rachete au fost interceptate.

Într-o declarație, gruparea pro-iraniană a precizat că luptătorii săi au lansat vineri la ora 20:00 (17:00 GMT) „o escadrilă de drone de atac asupra bazei de apărare aeriană Kiryat Eliezer din vestul Haifa”.

Anterior, grupul militant libanez a declarat că a lansat o salvă de rachete spre o bază militară israeliană la sud de orașul de coastă Haifa, în timp ce israelienii marcau sărbătoarea Yom Kippur.

Luptătorii Hezbollah au lovit o bază „la sud de orașul Haifa, țintind fabrica de explozibili de acolo cu o salvă de… rachete”, a declarat grupul într-un comunicat.

