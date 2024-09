VIDEO Hezbollah a atacat sediul Mossad de lângă Tel Aviv cu o rachetă balistică. „O premieră”, spune Israelul, care a lansat un nou raid în Liban

Este pentru prima dată de la începutul atacurilor Hezbollah asupra Israelului, din octombrie anul trecut, când o rachetă a grupării libaneze a ajuns în zona orașului Tel Aviv, din centrul țării, scrie cotidianul Times of Israel, care precizează că proiectilul a fost interceptat. Miercuri, Israelul a lansat un nou atac în sudul Libanului, vizând ținte Hezbollah.

Gruparea libaneză Hezbollah și-a asumat responsabilitatea pentru un atac cu rachete asupra Israelului, miercuri dimineață, afirmând că a țintit sediul Mossad de lângă Tel Aviv cu o rachetă balistică „Qader 1”.

Hezbollah a spus că atacul este un răspuns la explozia dispozitivelor de comunicații, precum și la atacurile israeliene care au asasinat comandanți de top ai grupării.

Sirenele de avertizare au sunat în Tel Aviv, când o singură rachetă sol-sol a fost interceptată de sistemele de apărare antiaeriană după ce a fost detectată trecând dinspre Liban, a declarat armata israeliană.

Nu au fost raportate pagube sau victime, iar armata a declarat că nu au fost modificate instrucțiunile de apărare civilă pentru zona centrală a Israelului.

„Este pentru prima dată când o rachetă Hezbollah a ajuns în regiunea Tel Aviv. Ea a fost interceptată” de armata israeliană, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al armatei.

Purtătorul de cuvânt internațional al IDF, Nadav Shoshani, a declarat că racheta se îndrepta spre zonele civile ale orașului, iar Israelul a răspuns cu un atac împotriva lansatorului.

„Sediul Mossad nu se află în acea zonă, ci este puțin mai la est și mai la nord de acea zonă. Racheta lor a declanșat alerte în Netanya și Tel Aviv, de-a lungul liniei de coastă”, a declarat Shoshani.

„Hezbollah încearcă cu siguranță să escaladeze situația”, a spus el, adăugând că țara tratează toate atacurile împotriva cetățenilor săi ca pe o amenințare egală, indiferent dacă sunt în Haifa sau Tel Aviv.

Sirenele de avertizare au sunat și în alte zone din centrul Israelului, inclusiv în orașul Netanya.

Armata israeliană a declarat că o dronă care traversa teritoriul israelian din Siria a fost de asemenea interceptată de avioane de luptă la sud de Marea Galileii.

Autoritățile israeliene au mai declarat că regiunea Galileea din nordul Israelului a fost lovită miercuri dimineață de tiruri puternice de rachete ale Hezbollah.

Într-o salvă au fost trase aproximativ 40 de rachete. Unele au fost interceptate în aer, altele au lovit zone deschise sau au penetrat apărarea aeriană în zone populate, au declarat autoritățile.

În orașul israelian Safed, a fost lovită o instituție de asistență socială, dar nu au existat răniți, au declarat autoritățile.

Mișcarea Hezbollah, susținută de Iran, a lansat sute de rachete și proiectile asupra Israelului în ultimele zile, pe măsură ce lunile de conflict de la granița cu sudul Libanului s-au intensificat brusc.

Armata israeliană a lansat săptămâna aceasta o serie de raiduri masive, vizând liderii Hezbollah și lovind sute de ținte în interiorul Libanului. Marți, un atac asupra Beirutului l-a ucis pe comandantul Hezbollah, Ibrahim Qubaisi, care conducea forța de rachete a grupării.

