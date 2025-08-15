VIDEO Huiduieli și fluierături înainte de discursul lui Bolojan de Ziua Marinei / Ce a spus premierul despre „această perioadă dificilă”

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit și fluierat înainte de a-și începe discursul ținut de Ziua Marinei la Constanța de câțiva dintre cei aflați în public la festivitățile de pe malul Mării Negre.

Înainte să înceapă să vorbească de la tribună premierul, au fost auzite câteva huiduieli și fluierături. Ilie Bolojan a făcut o scurtă pauză și a privit spre public, apoi și-a ținut discursul în care a vorbit despre „această perioadă dificilă”.

„Pentru cei care suntem în serviciul public niciun efort nu este prea mare pentru a crea condiţii în aşa fel încât copiii noştri, dintre care mulţi sunt aici, pe faleză, să aibă o viaţă mai bună în ţara noastră în anii următori, în aşa fel încât să trecem de această perioadă dificilă. Am încredere în români şi am încredere în România“, a spus premierul.

„Suntem cu toţii aici în semn de respect pentru Marina Română. Dacă azi România e o ţară sigură, membru al NATO, dacă astăzi aici putem sărbători în pace această zi importantă, acest lucru se datorează şi forţelor navale române. Marinarii noştri de la Gurile Dunării, pe Marea Neagră, pe mările lumii, sunt cartea noastră de vizită şi se cuvine să le mulţumesc pentru curajul lor, pentru profesionalismul lor, pentru că ai nevoie de aceste calitărţi în faţa pericolelor şi a incertitudinii”, a afirmat BOlojan

Premierul a spus că este „conştient că nu poţi avea forţe navale performante fără dotări şi fără oameni bine pregătiţi şi motivaţi”. „Şi îi asigur pe comandanţii forţelor noastre navale de sprijinul Guvernului României”, a subliniat Bolojan.

„Închei mulţumind încă o dată tuturor marinarilor noştri civili şi militari, tuturor lucrătorilor portuari şi tuturor celor care lucrează într-un domeniu conex celui naval. La mulţi ani, Maica Domnului să vă ocrotească! Dumnezeu să aibă în pază România!”, a mai spus premierul.