VIDEO Ilie Bolojan, despre canalul de comunicare al României cu SUA: „Pentru ca el să aibă rezultate, ar trebui ca nicio parte să nu îl torpileze”

Președintele interimar Ilie Bolojan a declarat marți, într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni, că România are canale de comunicare cu Statele Unite, care „pot fi îmbunătățite”, și că dialogul cu administrația Trump „trebuie să fie o constantă”. „Pentru ca el să aibă rezultate, ar trebui ca nicio parte să nu îl torpileze. Altfel, lucrurile nu o să iasă bine”, a spus Bolojan.

Întrebat de reporteri dacă are România canale de comunicare cu SUA și dacă ar avea nevoie de un emisar oficial sau informal, pe fondul discuțiilor din spațiul public privind rolul jucat de Dragoș Sprînceană pe lângă noua administrație republicană de la Casa Albă, președintele interimar a răspuns: „România are canale de comunicare și asta nu înseamnă că în orice situație cu orice țară nu îți poți îmbunătăți canalele, dar ele trebuie făcute într-o manieră care să te califice”.

Întrebat dacă va discuta cu premierul Marcel Ciolacu despre o eventuală suplimentare a comunicării cu SUA, Bolojan a precizat: „Periodic am discuții cu prim-ministrul sau cu miniștrii de linie, sau cu alți responsabili, în așa fel încât acolo unde este nevoie de decizii comune, de exemplu poziția României pe partea de politici comerciale ale UE, acolo am colaborat atât cu prim-ministrul, cât și cu ministrul Economiei, și acest dialog consider că trebuie să fie o constantă. Pentru ca el să aibă rezultate, ar trebui ca nicio parte să nu îl torpileze. Altfel, lucrurile nu o să iasă bine”.

„Susțin colaborarea și normalitatea, de asta are nevoie țara noastră mai ales în aceste momente”, a continuat șeful statului.

Întrebat de către reporterul HotNews.ro cum comunică administrația Bolojan cu administrația Trump, Bolojan a răspuns: „Ministerul de Externe, ambasada noastră, alți responsabili comunică instituțional cu omologii, cu instituțiile similare din Statele Unite și din celelalte state”.

De asemenea, chestionat despre declarațiile lui Dragoș Sprînceană și dacă acestea reprezintă o sfidare a atribuțiilor prezidențiale, el a precizat: „Vă rog să îl întrebați pe domnul prim-ministru Marcel Ciolacu. În ceea ce privește poziția instituției pe care o reprezint temporar, în toată această perioadă (instituția) n-a făcut decât să apere interesele României”.

„Contează ceea ce face fiecare om pentru funcția pe care o ocupă, în cazul acesta pentru țara lui, nu anumite percepții pe care nu le putem influența, nu anumite puncte de vedere. Fiecare trebuie să aibă conștiința că a făcut ceea ce trebuie în astfel de situații. Pot să dau replici, pot să fac comentarii, dar nu ne ajută cu nimic. Prefer uneori să nu ies atâta de bine, să nu generez știri, dar prefer ca țara noastră să fie predictibilă, de încredere și percepută ca o țară care știe foarte bine punctele cardinale”, a mai spus președintele interimar.

Întrebat dacă este de părere că România are nevoie de o strategie de lobby administrată de Președinție, Ilie Bolojan a răspuns: „Cu cât folosim toate pârghiile legale și oportune pentru a reprezenta mai bine țara, cu atât este mai bine”.

De altfel, deși reporterii au insistat pe subiectul Dragoș Sprînceanu, președintele interimar nu a dorit marți, în conferința de presă de la Palatul Cotroceni, să comenteze afirmațiile „emisarului” trimis de premierul Marcel Ciolacu în SUA, pe lângă administrația Trump, limitându-se să catalogheze decizia drept „o intenție bună, care s-a derulat prost”.

„Am încercat în toată această perioadă ca pe problemele în care țara noastră trebuia să fie reprezentată pe termen lung și pe aspecte care țin de Președinte și Guvern să ne corelăm pozițiile, să avem poziții, de exemplu, la Consiliul European care să fie susținute de comun acord, să votăm mâine de comun acord pentru ceea ce propune Comisia Europeană, deci în toate problemele importante pentru țara noastră am căutat să fiu aliniat cu Guvernul și, dacă e nevoie de un sprijin parlamentar, inclusiv să fac consultarea parlamentară. Pe probleme secundare, sigur, nu doresc să fac comentarii”, a explicat Bolojan.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că în relația cu Statele Unite se încearcă „o nouă abordare”, precizând că pentru a prezenta noii Administrații Trump situația din țara noastră s-a apelat la români din diaspora implicați în politica americană în zona Partidului Republican, unul dintre aceștia fiind omul de afaceri Dragoș Sprînceană.

Dragoș Sprînceană a afirmat, duminică seară, la Digi24, că administrația Trump ar trebui să ignore declarațiile pro-Ucraina venite de la București, câtă vreme România are un președinte interimar.